Recuperan 9 tractocamiones robados en cateo en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

POES rastreó un camión robado y descubrió predio con ocho unidades más en Montenegro.

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui, durante operativo de la POES Querétaro

Elementos de la POES resguardan el predio en Montenegro donde fueron localizados nueve tractocamiones con reporte de robo vigente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. —Nueve tractocamiones con reporte de robo vigente fueron asegurados en un cateo ejecutado en la comunidad de Montenegro, en Santa Rosa Jáuregui, luego de que la Policía Estatal Operativa y Estratégica (POES) rastreara una unidad de carga reportada como robada y la ubicara al interior de un inmueble que resguardaba más vehículos del mismo tipo.

El predio quedó asegurado y el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar las investigaciones.

El operativo arrancó como un seguimiento de rutina a un reporte ciudadano. Elementos de la POES emplearon herramientas tecnológicas para ubicar la primera unidad robada y, al detectar la presencia de otros tractocamiones dentro del mismo inmueble, resguardaron el sitio y solicitaron la intervención de autoridades federales.

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa J\u00e1uregui, durante operativo de la POES Quer\u00e9taro El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx

La incidencia de robo de vehículos de carga ha sido un tema recurrente en la cobertura del estado, donde corporaciones estatales y municipales han mantenido operativos permanentes de recuperación en distintos municipios.

La orden de cateo fue solicitada y ejecutada en coordinación con autoridades federales y municipales, lo que permitió ingresar al predio y revisar cada una de las unidades. Las nueve recuperadas presentaban reporte de robo vigente, según informó la corporación estatal.

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa J\u00e1uregui, durante operativo de la POES Quer\u00e9taro El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx

Tanto los tractocamiones como el inmueble quedaron bajo resguardo de la autoridad federal, que será la encargada de determinar el origen de cada vehículo y de identificar a los responsables del aseguramiento clandestino.

Santa Rosa Jáuregui ha figurado en otras intervenciones de seguridad por su extensión territorial y la presencia de zonas semirrurales que han sido aprovechadas para ocultar vehículos sustraídos.

Tractocamiones asegurados en cateo en Montenegro, Santa Rosa J\u00e1uregui, durante operativo de la POES Quer\u00e9taro El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx

La acción de este miércoles se suma a un historial de recuperaciones documentadas por la POES mediante labores de inteligencia y despliegues coordinados en campo.

La FGR continuará con las diligencias periciales y de investigación para integrar la carpeta correspondiente y, en su caso, fincar responsabilidades a quienes resguardaban las unidades en el predio cateado.

seguridadcateosfiscaliasanta rosa jauregui

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