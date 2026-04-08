Querétaro, 8 de abril de 2026. —Nueve tractocamiones con reporte de robo vigente fueron asegurados en un cateo ejecutado en la comunidad de Montenegro, en Santa Rosa Jáuregui, luego de que la Policía Estatal Operativa y Estratégica (POES) rastreara una unidad de carga reportada como robada y la ubicara al interior de un inmueble que resguardaba más vehículos del mismo tipo.
El predio quedó asegurado y el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar las investigaciones.
El operativo arrancó como un seguimiento de rutina a un reporte ciudadano. Elementos de la POES emplearon herramientas tecnológicas para ubicar la primera unidad robada y, al detectar la presencia de otros tractocamiones dentro del mismo inmueble, resguardaron el sitio y solicitaron la intervención de autoridades federales.
El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx
La incidencia de robo de vehículos de carga ha sido un tema recurrente en la cobertura del estado, donde corporaciones estatales y municipales han mantenido operativos permanentes de recuperación en distintos municipios.
La orden de cateo fue solicitada y ejecutada en coordinación con autoridades federales y municipales, lo que permitió ingresar al predio y revisar cada una de las unidades. Las nueve recuperadas presentaban reporte de robo vigente, según informó la corporación estatal.
El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx
Tanto los tractocamiones como el inmueble quedaron bajo resguardo de la autoridad federal, que será la encargada de determinar el origen de cada vehículo y de identificar a los responsables del aseguramiento clandestino.
Santa Rosa Jáuregui ha figurado en otras intervenciones de seguridad por su extensión territorial y la presencia de zonas semirrurales que han sido aprovechadas para ocultar vehículos sustraídos.
El cateo ejecutado en Santa Rosa Jáuregui permitió asegurar nueve unidades de carga y el inmueble que las ocultaba. rotativo.com.mx
La acción de este miércoles se suma a un historial de recuperaciones documentadas por la POES mediante labores de inteligencia y despliegues coordinados en campo.
La FGR continuará con las diligencias periciales y de investigación para integrar la carpeta correspondiente y, en su caso, fincar responsabilidades a quienes resguardaban las unidades en el predio cateado.