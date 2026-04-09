San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — Un tanque de almacenamiento con capacidad de 1,500 metros cúbicos será construido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) en la zona oriente de San Juan del Río para atender la demanda hídrica que generarán las más de 10 mil viviendas que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene proyectadas en el área.

El proyecto forma parte de las acciones con las que el organismo operador busca adelantarse a la curva de crecimiento habitacional del municipio, confirmó el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera.

El funcionario señaló que la JAPAM mantiene capacidad proyectada para atender entre 20 mil y 30 mil viviendas adicionales con los proyectos que se ejecutan este año.

La estimación responde al ritmo de expansión de una demarcación que ocupa el tercer lugar nacional en crecimiento demográfico, sólo detrás de Los Cabos y Playa del Carmen, y que pasó de 300 mil a 350 mil habitantes en los últimos años, según ha reconocido el propio ayuntamiento.

La zona oriente concentra el mayor dinamismo inmobiliario de la demarcación. Ahí se ubican desarrollos como Las Haciendas, con nueve o diez secciones ya habitadas y más de 2 mil viviendas proyectadas en fases adicionales, a los que se suman los planes federales de vivienda social que el Infonavit puso en marcha a principios de año con la apertura de un punto de venta del programa Viviendas del Bienestar en el desarrollo Prados de San Juan.

Otras 5 mil viviendas en la zona norte detonan nuevo pozo

A la infraestructura de la zona oriente se suma un segundo frente en la zona norte del municipio, cerca del recinto ferial, donde Pérez Cabrera ubicó un proyecto habitacional adicional de 5 mil viviendas.

Para atender esa demanda, la JAPAM equipará un pozo con capacidad de 60 litros por segundo y un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos.

El director del organismo explicó que la fuente única de abastecimiento del municipio sigue siendo el manto acuífero de San Juan del Río, razón por la cual la dependencia sostiene el programa Raíces del Agua para infiltrar agua de lluvia al subsuelo mediante bordos de regulación, pozos de absorción y trabajos de reforestación en zonas altas.

La infraestructura anunciada se suma al paquete de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos que la JAPAM coordina durante el ejercicio fiscal 2026 para ampliar redes de agua potable y drenaje en colonias con rezago histórico.

El organismo opera actualmente 42 pozos y atiende alrededor de 95 mil tomas, de las cuales más del 80 por ciento son de uso doméstico.

El director de la JAPAM no precisó un calendario específico de la obra para el tanque de la zona oriente ni el monto total de inversión que representará la infraestructura.