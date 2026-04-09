Cabrera descarta proyecto tipo Qrobús para San Juan del Río

Alcalde niega tener en la mesa cualquier proyecto de sistema tipo Qrobús para el municipio.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia descarta proyecto de transporte público tipo Qrobús para San Juan del Río, Querétaro.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia descartó que exista un proyecto de transporte público tipo Qrobús para San Juan del Río durante su encuentro con medios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — No existe en la mesa del gobierno municipal ningún proyecto de sistema de transporte público tipo Qrobús para San Juan del Río, descartó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al ser cuestionado sobre la posibilidad de que una empresa operadora similar a la que opera en la zona metropolitana de Querétaro llegara al municipio.

El edil reconoció que la competencia en materia de movilidad de pasajeros corresponde al gobierno del estado, por lo que el ayuntamiento no tiene facultades para impulsar un esquema de ese tipo desde el ámbito municipal.

"No nos han compartido, no hay un proyecto así. No lo tenemos en la mesa de trabajo, no existe en nuestros proyectos pendientes, no está", respondió Cabrera Valencia ante la insistencia del reportero sobre el tema, durante su encuentro con medios.

El alcalde insistió en que el transporte público es, en sus palabras, "indispensable" y "vital para la vida del municipio", pero recordó que el ayuntamiento trabaja en coordinación con las autoridades estatales y con los sindicatos concesionarios en los temas de su competencia, particularmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El edil reconoció el trabajo de los sindicatos y concesionarios que operan en el municipio, entre ellos CTM, Taxi Bus, FTQ y Taxi Van, así como de empresas como Diligencias y Alucsa. También mencionó la operación de los sistemas de transporte ejidal y las concesiones suburbanas que conectan a las comunidades rurales con la zona urbana a través del punto de transbordo del 5 de mayo.

"Con todos ellos tengo un gran compromiso siempre de estar a sus órdenes y servirles, pero ellos saben perfectamente bien que la autoridad competente es estatal", apuntó.

Llamado a la autoridad estatal para buscar solución

Cabrera Valencia fue directo al descartar emitir un llamado formal a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro sobre la problemática del transporte público sanjuanense.

El alcalde dijo reconocer que la dependencia estatal ya está atendiendo el tema y calificó como "irrespetuoso" emitir un exhorto en esas condiciones.

"No tengo que hacerle un llamado porque sé que lo está atendiendo. Más bien reconozco que lo están atendiendo y espero que tenga una buena solución porque nosotros necesitamos mucho el transporte público", enfatizó.

¿Quién regula el transporte público en San Juan del Río?

La regulación del servicio de transporte público de pasajeros en Querétaro corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado, dependencia que otorga concesiones, autoriza rutas, establece tarifas y vigila el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.

Los municipios, incluyendo a San Juan del Río, pueden colaborar en aspectos de coordinación operativa y seguridad, pero carecen de atribuciones para diseñar o implementar sistemas integrales de transporte como el que opera Qrobús en la zona conurbada de la capital del estado.

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