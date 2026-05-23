JAPAM cumple 34 años y reconoce a 25 trabajadores sanjuanenses

Trabajadores con 25 años en JAPAM reciben reconocimiento durante ceremonia con autoridades de tres órdenes

Trabajadores JAPAM reciben reconocimiento por 25 años servicio aniversario 34 San Juan del Río Querétaro

Toño Pérez, director de JAPAM, entregó reconocimientos al personal con 25 años de servicio en el organismo operador.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 23 de mayo de 2026.--- José Felipe Ramírez Hernández llevaba un cuarto de siglo arreglando fugas y revisando redes cuando subió al estrado este viernes a recibir el reconocimiento por 25 años de servicio en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

Junto a él, otros trabajadores con la misma antigüedad recibieron la distinción durante la ceremonia por el 34 aniversario del organismo operador, encabezada por el director Toño Pérez y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, con la presencia del senador Agustín Dorantes Lámbarri y del delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Querétaro, José Gerardo Sinecio Ríos.

Trabajadores JAPAM reciben reconocimiento por 25 a\u00f1os servicio aniversario 34 San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Trabajadores de JAPAM recibieron distinciones por un cuarto de siglo de labores en redes de agua y drenaje sanjuanenses. rotativo.com.mx

La ceremonia se realizó en instalaciones del propio organismo, encargado del suministro de agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio sanjuanense.

JAPAM opera como organismo descentralizado del ayuntamiento desde 1992, año de su constitución formal, y atiende a la cabecera municipal y a comunidades del entorno rural.

La administración no precisó cuántos beneficiarios suma actualmente el padrón de usuarios ni cuántas fugas ha atendido la cuadrilla operativa en lo que va de 2026.

"Felicidades por 34 años de que esta generación de la JAPAM está poniendo el ejemplo", dijo Cabrera Valencia durante su intervención, en la que calificó al organismo como una institución ejemplo en el estado.

Trabajadores JAPAM reciben reconocimiento por 25 a\u00f1os servicio aniversario 34 San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la ceremonia por los 34 años de JAPAM. rotativo.com.mx

El alcalde destacó la labor de Toño Pérez al frente de la dependencia y agradeció al equipo operativo. La cita del presidente municipal no incluyó cifras de inversión en infraestructura hidráulica para el periodo 2024-2026, dato que el organismo tampoco presentó durante el evento.

Toño Pérez, director del organismo, centró su mensaje en el trabajo no visible. "Muchas veces el trabajo de JAPAM no se ve, porque incluso va enterrado en una red de agua potable o en una red de drenaje, pero detrás hay un gran esfuerzo", expresó.

Reconoció al personal que labora en horarios nocturnos, días festivos y bajo condiciones operativas complejas. La cobertura del servicio en colonias del oriente sanjuanense ha sido tema recurrente en los últimos meses, particularmente tras el corte programado en la colonia Jazmín que se extendió 87 horas.

JAPAM aniversario reúne a federales, estatales y municipales en San Juan del Río

El delegado de CONAGUA en Querétaro, José Gerardo Sinecio Ríos, intervino para subrayar la coordinación entre órdenes de gobierno en el tema hídrico. "Hoy el país demanda algo más que deber institucional; demanda compromiso moral y humano", señaló.

El delegado federal no precisó si la dependencia tiene programada inversión específica para JAPAM en 2026 ni el monto comprometido al organismo sanjuanense.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri se dirigió a los trabajadores reconocidos con una formulación directa. "Ustedes son los cimientos del servicio público de JAPAM en San Juan del Río. Gracias por tantos años de esfuerzo, sacrificio y resultados", dijo.

El legislador panista, originario del municipio, ha mantenido presencia en eventos institucionales locales durante la actual legislatura federal.

Trabajadores JAPAM reciben reconocimiento por 25 a\u00f1os servicio aniversario 34 San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Trabajadores de JAPAM recibieron distinciones por un cuarto de siglo de labores en redes de agua y drenaje sanjuanenses. rotativo.com.mx

¿Qué dijeron los trabajadores reconocidos por sus 25 años en JAPAM?

En representación de los homenajeados, Ramírez Hernández cerró las intervenciones con un mensaje sobre el valor del trabajo colectivo dentro del organismo. "No hay un trabajo mejor que otro.

Todos los trabajos que realizamos cada uno de nosotros son importantes", expresó. La ceremonia terminó con un convivio entre el personal del organismo y los invitados.

agua queretaroinfraestructurajapamqueretarosan juan del rio

Reciente

Senador Agustín Dorantes acompañado de comunidad escolar en jornada de canchas de la secundaria Reyes Heroles San Juan del Río
San Juan del Río

Rehabilitan canchas Reyes Heroles SJR

El senador Agustín Dorantes encabezó jornada en el plantel sanjuanense; suma tercera visita tras gestiones de transporte, seguridad y Ley Kuri.

Miley Cyrus posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 22 de mayo de 2026
Espectáculos

Miley Cyrus recibe estrella en Hollywood

La intérprete de "Flowers" agradeció a su madre, hermanos y prometido Maxx Morando durante la ceremonia en Los Ángeles.

Josh Widdicombe comediante británico nuevo conductor Strictly Come Dancing BBC Reino Unido
Espectáculos

Josh Widdicombe se burla de sí mismo en Strictly

El comediante de 43 años confesó en su podcast Parenting Hell que se siente intimidado por el atractivo de Emma Willis y Johannes Radebe.

Genera una imagen vertical de 1080×1350 píxeles para Facebook del medio Rotativo de Querétaro. Usa la foto adjunta como fondo a pantalla completa. Sobre la mitad inferior aplica un degradado oscuro que vaya de transparente arriba a negro casi sólido abajo, sin línea visible donde empieza. Coloca el logo de Rotativo (archivo PNG circular adjunto, isotipo de líneas curvas que forman una esfera) como marca de agua en la esquina superior derecha. Tamaño aproximado 8% del lado de la imagen (alrededor de 90-100 píxeles de diámetro). Margen 28-32 píxeles desde los bordes superior y derecho. Respeta la forma circular original sin deformarla, sin recortarla y sin agregarle texto. Mantén el color naranja original del logo. Opacidad 70-85% para que sea identificable pero no compita con la foto. Sobre el degradado oscuro, abajo a la izquierda, escribe el título de la nota en color blanco, tipografía sans-serif condensada moderna estilo Barlow Condensed u Oswald, peso semibold, capitalización normal de oración (no mayúsculas sostenidas), máximo cuatro líneas. Arriba del título coloca una etiqueta corta del beat en mayúsculas blancas con letter-spacing amplio, acompañada de una pequeña barra vertical verde #6EBC4C a su izquierda. Color dominante del beat: Verde Rotativo #6EBC4C (cultura). Si la nota tiene una cifra fuerte, agrega un pequeño bloque blanco flotante sobre la foto del lado derecho con la cifra en TAMAÑO DOMINANTE en verde #6EBC4C, y una etiqueta breve abajo en gris medio, mucho más pequeña, con un borde lateral izquierdo de 4 píxeles verde. El estilo debe sentirse editorial premium tipo The Guardian o NYT, no popular ni amarillista. Proporción visual: 60% foto, 25% verde de acento, 10% negro del degradado, 5% otros. Nada de banda roja horizontal, nada de mayúsculas dramáticas en el título, nada de emojis dentro de la imagen. Datos de esta nota: - Tipo: cultura - Etiqueta del beat: CULTURA · CORREGIDORA - Color del beat: verde #6EBC4C - Título: Tres recintos de Corregidora abren la Noche de Museos 2026 - Cifra destacada: 3 - Etiqueta de cifra: RECINTOS ABIERTOS Devuelve una sola imagen final.
Corregidora

Tres museos abren en Corregidora 22 de mayo

Tres museos del municipio extendieron horarios hasta las 21:00 horas con talleres y conciertos abiertos al público