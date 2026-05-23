JAPAM cumple 34 años y reconoce a 25 trabajadores sanjuanenses

San Juan del Río, 23 de mayo de 2026.--- José Felipe Ramírez Hernández llevaba un cuarto de siglo arreglando fugas y revisando redes cuando subió al estrado este viernes a recibir el reconocimiento por 25 años de servicio en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

Junto a él, otros trabajadores con la misma antigüedad recibieron la distinción durante la ceremonia por el 34 aniversario del organismo operador, encabezada por el director Toño Pérez y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, con la presencia del senador Agustín Dorantes Lámbarri y del delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Querétaro, José Gerardo Sinecio Ríos.

Trabajadores de JAPAM recibieron distinciones por un cuarto de siglo de labores en redes de agua y drenaje sanjuanenses. rotativo.com.mx

La ceremonia se realizó en instalaciones del propio organismo, encargado del suministro de agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio sanjuanense.

JAPAM opera como organismo descentralizado del ayuntamiento desde 1992, año de su constitución formal, y atiende a la cabecera municipal y a comunidades del entorno rural.

La administración no precisó cuántos beneficiarios suma actualmente el padrón de usuarios ni cuántas fugas ha atendido la cuadrilla operativa en lo que va de 2026.

"Felicidades por 34 años de que esta generación de la JAPAM está poniendo el ejemplo", dijo Cabrera Valencia durante su intervención, en la que calificó al organismo como una institución ejemplo en el estado.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la ceremonia por los 34 años de JAPAM. rotativo.com.mx

El alcalde destacó la labor de Toño Pérez al frente de la dependencia y agradeció al equipo operativo. La cita del presidente municipal no incluyó cifras de inversión en infraestructura hidráulica para el periodo 2024-2026, dato que el organismo tampoco presentó durante el evento.

Toño Pérez, director del organismo, centró su mensaje en el trabajo no visible. "Muchas veces el trabajo de JAPAM no se ve, porque incluso va enterrado en una red de agua potable o en una red de drenaje, pero detrás hay un gran esfuerzo", expresó.

Reconoció al personal que labora en horarios nocturnos, días festivos y bajo condiciones operativas complejas. La cobertura del servicio en colonias del oriente sanjuanense ha sido tema recurrente en los últimos meses, particularmente tras el corte programado en la colonia Jazmín que se extendió 87 horas.

JAPAM aniversario reúne a federales, estatales y municipales en San Juan del Río

El delegado de CONAGUA en Querétaro , José Gerardo Sinecio Ríos, intervino para subrayar la coordinación entre órdenes de gobierno en el tema hídrico. "Hoy el país demanda algo más que deber institucional; demanda compromiso moral y humano", señaló.

El delegado federal no precisó si la dependencia tiene programada inversión específica para JAPAM en 2026 ni el monto comprometido al organismo sanjuanense.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri se dirigió a los trabajadores reconocidos con una formulación directa. "Ustedes son los cimientos del servicio público de JAPAM en San Juan del Río. Gracias por tantos años de esfuerzo, sacrificio y resultados", dijo.

El legislador panista, originario del municipio, ha mantenido presencia en eventos institucionales locales durante la actual legislatura federal.

Trabajadores de JAPAM recibieron distinciones por un cuarto de siglo de labores en redes de agua y drenaje sanjuanenses. rotativo.com.mx

¿Qué dijeron los trabajadores reconocidos por sus 25 años en JAPAM?

En representación de los homenajeados, Ramírez Hernández cerró las intervenciones con un mensaje sobre el valor del trabajo colectivo dentro del organismo. "No hay un trabajo mejor que otro.

Todos los trabajos que realizamos cada uno de nosotros son importantes", expresó. La ceremonia terminó con un convivio entre el personal del organismo y los invitados.