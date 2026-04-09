Kuri descarta narcomenudeo en penales de Querétaro

Gobernador asegura que el sistema penitenciario estatal no registra casos vinculados al crimen organizado.

Gobernador Mauricio Kuri habla ante medios sobre narcomenudeo en penales de Querétaro

Kuri aseguró que el sistema penitenciario estatal opera con altos estándares de seguridad y respeto a los derechos humanos.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Abr 09, 2026
Thelma Herrera
Comunicóloga con 7 años de experiencia en televisión local y nacional, así como medios digitales. Me interesan todos los temas; me he enfocado más en temas ambientales, políticos y sociales, adicionalmente análisis de datos.
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Querétaro, 9 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González rechazó que los centros penitenciarios de Querétaro operen como puntos de entrega o distribución de narcomenudeo vinculados al crimen organizado, luego de que circularan versiones que apuntaban al sistema estatal como parte de esa red.

El mandatario aseguró que no existe un solo caso registrado, cerró la puerta a que la entidad aparezca en ese mapa y atribuyó los señalamientos a confusiones con penales de otras entidades.

"Nosotros no tenemos ningún caso al respecto, no tenemos ninguna información ni cercana a eso", sostuvo el gobernador al ser cuestionado sobre el tema.

El planteamiento surgió en medio de versiones públicas que, sin precisar entidad, colocaban a centros penitenciarios como eslabones de distribución de droga al menudeo, un fenómeno documentado en penales de otros estados del país pero que hasta ahora no ha aparecido en reportes oficiales de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Sobre si el señalamiento obligaría a reforzar controles en los accesos, Kuri González respondió que el sistema queretano ya opera con estándares altos tanto en seguridad como en respeto a derechos humanos, y que esa combinación ha sido la que le ha valido el reconocimiento nacional en los últimos años.

Gobernador Mauricio Kuri habla ante medios sobre narcomenudeo en penales de Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri González descartó que existan casos de narcomenudeo al interior de los centros penitenciarios de Querétaro. rotativo.com.mx

"El sistema penitenciario garantiza derechos humanos y también garantiza que sean lugares muy seguros para que no entre el crimen organizado", afirmó.

El gobernador recordó que durante esta administración se ha destinado inversión importante a la infraestructura penitenciaria estatal, entre ella los más de 120 millones de pesos ejercidos en el Cereso de San Juan del Río para modernización de áreas operativas, dormitorios y sistemas de control.

Agregó que mantiene abierta la puerta para que medios de comunicación visiten los centros y conozcan de primera mano su funcionamiento interno, como mecanismo de transparencia.

Kuri González subrayó que, durante cinco años consecutivos, el sistema penitenciario estatal ha sido reconocido como el mejor del país en las evaluaciones nacionales, lo que a su juicio respalda la solidez de los filtros de ingreso, la clasificación de internos y los protocolos de revisión que operan al interior de los centros.

La postura del mandatario deja en la mesa un pendiente para la ciudadanía: el origen concreto de las versiones que colocaron a los penales queretanos en ese mapa, un punto que hasta el momento no ha sido aclarado por ninguna autoridad federal ni estatal.

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