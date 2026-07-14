Querétaro, 14 de julio de 2026.- Abigail "N" fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva justificada por el delito de robo específico, luego de que presuntamente ocultara mercancía entre sus pertenencias para sustraerla de una tienda en la colonia Desarrollo Centro Norte, en el municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2026 en un establecimiento comercial ubicado en avenida Pie de la Cuesta. La imputada habría escondido diversos productos entre sus pertenencias y salió del lugar sin cubrir su pago.
Personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Policía de Investigación del Delito, realizó las diligencias que permitieron integrar la carpeta de investigación y presentar a la probable responsable ante la autoridad judicial.
En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de robo específico.
La medida cautelar más severa, prisión preventiva justificada, se impuso después de que el juzgador advirtiera que Abigail "N" cuenta con antecedentes de sentencia por hechos de naturaleza similar relacionados con robo a comercio; la Fiscalía no detalló fecha ni el establecimiento de esos antecedentes.
El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público deberá reunir los datos de prueba adicionales antes de definir si formula acusación.
El caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la Fiscalía de Querétaro ha obtenido en la capital en los últimos meses, casi siempre ligadas a antecedentes penales de los imputados: en junio, un hombre fue enviado a prisión preventiva por sustraer mercancía de una tienda en la colonia Lomas, también por contar con una sentencia previa por robo; y en abril, otra mujer con dos condenas anteriores por robar en el mismo establecimiento recibió la misma medida cautelar.
Abigail "N" enfrenta el proceso bajo presunción de inocencia, mientras un juez determina su situación jurídica definitiva.