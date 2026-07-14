Vinculan a proceso a mujer con antecedentes por robo a tienda en Querétaro

El juez calificó legal la detención y ordenó prisión preventiva al acreditar antecedentes por hechos similares de robo a comercio.

Fotografía institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el rostro difuminado de la mujer identificada como Abigail "N", bajo el texto "En prisión, vinculada a proceso".

La Fiscalía General del Estado de Querétaro difundió esta ficha, con el rostro difuminado, tras la audiencia en la que un juez le impuso prisión preventiva justificada; se presume su inocencia mientras no exista sentencia firme.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Abigail "N" fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva justificada por el delito de robo específico, luego de que presuntamente ocultara mercancía entre sus pertenencias para sustraerla de una tienda en la colonia Desarrollo Centro Norte, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2026 en un establecimiento comercial ubicado en avenida Pie de la Cuesta. La imputada habría escondido diversos productos entre sus pertenencias y salió del lugar sin cubrir su pago.

Personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Policía de Investigación del Delito, realizó las diligencias que permitieron integrar la carpeta de investigación y presentar a la probable responsable ante la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de robo específico.

La medida cautelar más severa, prisión preventiva justificada, se impuso después de que el juzgador advirtiera que Abigail "N" cuenta con antecedentes de sentencia por hechos de naturaleza similar relacionados con robo a comercio; la Fiscalía no detalló fecha ni el establecimiento de esos antecedentes.

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público deberá reunir los datos de prueba adicionales antes de definir si formula acusación.

El caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la Fiscalía de Querétaro ha obtenido en la capital en los últimos meses, casi siempre ligadas a antecedentes penales de los imputados: en junio, un hombre fue enviado a prisión preventiva por sustraer mercancía de una tienda en la colonia Lomas, también por contar con una sentencia previa por robo; y en abril, otra mujer con dos condenas anteriores por robar en el mismo establecimiento recibió la misma medida cautelar.

Abigail "N" enfrenta el proceso bajo presunción de inocencia, mientras un juez determina su situación jurídica definitiva.

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