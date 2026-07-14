Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, confirmó que el municipio brindará apoyo económico a la familia de José Ángel Rivera, trabajador que falleció la tarde de ayer tras un incidente registrado en la obra de la calle Obreros, según informó el alcalde en conferencia de prensa.
Macías Olvera manifestó sus condolencias a los familiares y precisó que la atención de protección civil fue inmediata, ya que el municipio mantiene equipo de esa corporación de forma permanente en la obra. El trabajador falleció aproximadamente cuatro o cinco horas después en el hospital, de acuerdo con el alcalde.
Según lo informado por Macías Olvera, el incidente derivó del manejo de maquinaria dentro de la obra. El alcalde indicó que, además del apoyo económico, se atenderá cualquier otra solicitud que la familia requiera.
El edil precisó que la empresa contratista, de quien dependía laboralmente el trabajador, tiene la obligación legal de responder por el caso, y que tanto la Secretaría de Gobierno como dependencias públicas dan seguimiento a las necesidades de la familia.
El municipio no ha reportado otros incidentes de este tipo en la obra, de acuerdo con el alcalde, quien señaló que el trabajador contaba con las medidas de seguridad establecidas.
[Incidencia: no se localizaron antecedentes internos directos sobre este incidente tras barrido; se integran como enlaces relacionados la cobertura de la obra de la calle Obreros y otros incidentes en obras del Tren México-Querétaro.]
Sobre el avance de la obra en calle Obreros, el alcalde afirmó que está cerca de alcanzar el 100% de su capacidad pluvial, aunque continúa en construcción. Destacó que, a diferencia de años anteriores, no se ha reportado ningún domicilio afectado por lluvias en la zona desde que la obra opera.