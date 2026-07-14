Municipio confirma apoyo económico a familia de trabajador muerto en obra del tren

José Ángel Rivera murió horas después del incidente; protección civil atendió de inmediato, según el alcalde.

Trabajos de construcción en la obra de la calle Obreros, donde un trabajador perdió la vida tras un incidente; el municipio anunció apoyo económico para su familia.

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que el municipio otorgará apoyo económico a la familia del trabajador fallecido tras un incidente en la obra de la calle Obreros, mientras la empresa contratista atiende sus responsabilidades legales.

Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, confirmó que el municipio brindará apoyo económico a la familia de José Ángel Rivera, trabajador que falleció la tarde de ayer tras un incidente registrado en la obra de la calle Obreros, según informó el alcalde en conferencia de prensa.

Macías Olvera manifestó sus condolencias a los familiares y precisó que la atención de protección civil fue inmediata, ya que el municipio mantiene equipo de esa corporación de forma permanente en la obra. El trabajador falleció aproximadamente cuatro o cinco horas después en el hospital, de acuerdo con el alcalde.

Según lo informado por Macías Olvera, el incidente derivó del manejo de maquinaria dentro de la obra. El alcalde indicó que, además del apoyo económico, se atenderá cualquier otra solicitud que la familia requiera.

El edil precisó que la empresa contratista, de quien dependía laboralmente el trabajador, tiene la obligación legal de responder por el caso, y que tanto la Secretaría de Gobierno como dependencias públicas dan seguimiento a las necesidades de la familia.

El municipio no ha reportado otros incidentes de este tipo en la obra, de acuerdo con el alcalde, quien señaló que el trabajador contaba con las medidas de seguridad establecidas.

[Incidencia: no se localizaron antecedentes internos directos sobre este incidente tras barrido; se integran como enlaces relacionados la cobertura de la obra de la calle Obreros y otros incidentes en obras del Tren México-Querétaro.]

Sobre el avance de la obra en calle Obreros, el alcalde afirmó que está cerca de alcanzar el 100% de su capacidad pluvial, aunque continúa en construcción. Destacó que, a diferencia de años anteriores, no se ha reportado ningún domicilio afectado por lluvias en la zona desde que la obra opera.

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