México, 14 de julio de 2026.- Michael-Anthony Leones Espino, bailarín conocido artísticamente como Mykee, fue hallado sin vida el lunes 13 de julio en Miami-Dade, Florida, un día después de haber sido reportado como desaparecido, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

De acuerdo con Billboard, detectives ubicaron el cuerpo en la zona de la avenida 162 suroeste y la terraza 138 suroeste, donde se confirmó su fallecimiento. Según el mismo medio, los detectives concluyeron que la muerte fue, al parecer, un suicidio; NBC Miami coincidió en que, de acuerdo con las autoridades, aparentemente se quitó la vida.

Leones Espino tenía 28 años, según consignó Billboard. Había sido visto por última vez el domingo alrededor de las 12:30 horas, cuando salió de la cuadra 14200 de la calle 161 suroeste, en una zona identificada por las autoridades como Ciudad del Sol. La policía lo describió caminando tranquilo, con una camiseta verde con estampado de camuflaje, shorts negros y Crocs oscuros. Su celular permanecía apagado, por lo que no había sido posible localizarlo.

Mensaje de despedida de Rauw Alejandro a Mykee, publicado en sus historias de Instagram. Instagram / @rauwalejandro

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda que fue compartida, entre otros, por Rauw Alejandro en sus redes sociales.

Mykee bailó con Rosalía durante la gira Motomami y con Rauw Alejandro en la gira Cosa Nuestra, con quien compartió escenario durante ocho años, según el propio artista puertorriqueño.

A través de una historia de Instagram, en la que etiquetó la cuenta @mykeemoves, Rauw Alejandro escribió: "Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos", y cerró la publicación con "x100".

La muerte de Mykee se suma a la lista de figuras del entretenimiento cuyo fallecimiento por suicidio ha conmocionado al público en los últimos años.

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