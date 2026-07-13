Querétaro, 13 de julio de 2026.- Peñamiller reunirá a más de 400 parejas de las seis regiones que integran la Huasteca mexicana durante el Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, que se realizará los días 31 de julio y 1 de agosto en la plaza principal del municipio, con una bolsa de premios de 132 mil pesos.
El certamen contempla las categorías Adultos, Juvenil, Infantil y Pequeños Huapangueros. Durante los dos días de actividades se presentarán los tríos Los Hidalguenses, Jilgueros de González, Alma Huapanguera y Temple Huasteco.
El coordinador del concurso, Cristian Iván Linares Ramos, estimó la asistencia de unas seis mil personas y una derrama económica de alrededor de tres millones de pesos.
Niñas y niños ataviados con trajes tradicionales de las huastecas se presentan durante el anuncio del Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco en Peñamiller. rotativo.com.mx
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, señaló que la región Huasteca es uno de los territorios culturales más importantes de México y que Querétaro forma parte de ella.
"La región Huasteca es uno de los territorios culturales más importantes de México y Querétaro forma parte de ella. En municipios como Peñamiller, el huapango sigue reuniendo a las familias, fortaleciendo el sentido de comunidad y transmitiendo una herencia cultural que ha pasado de generación en generación", expresó.
Integrantes de un trío huasteco amenizan la presentación del Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco en Peñamiller. rotativo.com.mx
La funcionaria participó en la rueda de prensa junto con la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, y sostuvo que este tipo de encuentros impulsa una cultura que une, fortalece la identidad y construye, desde las comunidades, cultura de paz.
La cita se suma a otros certámenes de la región serrana, como el que en abril pasado reunió a parejas de las seis huastecas en San Joaquín, la llamada "Catedral del Huapango".
Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura de Querétaro, junto a integrantes infantiles del elenco de baile que participó en la presentación del concurso. rotativo.com.mx
Linares Ramos invitó a asistir a Peñamiller los días 31 de julio y 1 de agosto para disfrutar de la fiesta del huapango, conocer el talento de las y los bailarines participantes y escuchar a los tríos huastecos, en un municipio que también ha sido parte de los talleres de formación de nuevas generaciones de portadores de tradición impulsados por la Secretaría de Cultura estatal.