Concurso de huapango huasteco en Peñamiller repartirá 132 mil pesos

Se esperan más de 400 parejas de las seis regiones huastecas y la música de cuatro tríos tradicionales.

Autoridades presentan el cartel del 4to Concurso de Huapango Huasteco en Peñamiller

Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura de Querétaro; Ana Karen Jiménez Guillén, presidenta municipal de Peñamiller, y Cristian Iván Linares Ramos, coordinador del concurso, durante la presentación del certamen.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Peñamiller reunirá a más de 400 parejas de las seis regiones que integran la Huasteca mexicana durante el Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, que se realizará los días 31 de julio y 1 de agosto en la plaza principal del municipio, con una bolsa de premios de 132 mil pesos.

El certamen contempla las categorías Adultos, Juvenil, Infantil y Pequeños Huapangueros. Durante los dos días de actividades se presentarán los tríos Los Hidalguenses, Jilgueros de González, Alma Huapanguera y Temple Huasteco.

El coordinador del concurso, Cristian Iván Linares Ramos, estimó la asistencia de unas seis mil personas y una derrama económica de alrededor de tres millones de pesos.

Bailarinas y bailarines infantiles con trajes tradicionales huastecos sobre el escenario Niñas y niños ataviados con trajes tradicionales de las huastecas se presentan durante el anuncio del Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco en Peñamiller. rotativo.com.mx

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, señaló que la región Huasteca es uno de los territorios culturales más importantes de México y que Querétaro forma parte de ella.

"La región Huasteca es uno de los territorios culturales más importantes de México y Querétaro forma parte de ella. En municipios como Peñamiller, el huapango sigue reuniendo a las familias, fortaleciendo el sentido de comunidad y transmitiendo una herencia cultural que ha pasado de generación en generación", expresó.

M\u00fasicos con viol\u00edn y guitarras huastecas durante la presentaci\u00f3n del concurso Integrantes de un trío huasteco amenizan la presentación del Cuarto Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco en Peñamiller. rotativo.com.mx

La funcionaria participó en la rueda de prensa junto con la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, y sostuvo que este tipo de encuentros impulsa una cultura que une, fortalece la identidad y construye, desde las comunidades, cultura de paz.

La cita se suma a otros certámenes de la región serrana, como el que en abril pasado reunió a parejas de las seis huastecas en San Joaquín, la llamada "Catedral del Huapango".

Ana Paola L\u00f3pez Birlain posa con bailarines infantiles de huapango huasteco Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura de Querétaro, junto a integrantes infantiles del elenco de baile que participó en la presentación del concurso. rotativo.com.mx

Linares Ramos invitó a asistir a Peñamiller los días 31 de julio y 1 de agosto para disfrutar de la fiesta del huapango, conocer el talento de las y los bailarines participantes y escuchar a los tríos huastecos, en un municipio que también ha sido parte de los talleres de formación de nuevas generaciones de portadores de tradición impulsados por la Secretaría de Cultura estatal.

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