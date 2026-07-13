Sídney, Australia, 13 de julio.- El actor neozelandés Sam Neill, mundialmente conocido por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años, informó su familia mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram del intérprete.

"La pérdida fue repentina e inesperada", señaló la familia, que precisó que el actor falleció rodeado de sus seres queridos "con la dignidad que caracterizó toda su vida".

El comunicado no detalla la causa de muerte y pide respeto a la privacidad familiar; también agradece la atención del personal del hospital privado St Vincent's de Sídney, donde el actor recibió tratamiento.

La familia subrayó que Neill "permaneció libre de cáncer". El actor reveló en 2023 que padecía un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro y agresivo de linfoma no Hodgkin, y en abril de este año anunció que las pruebas ya no detectaban la enfermedad tras someterse a una terapia con células CAR-T, un tratamiento que modifica el sistema inmunitario del paciente. Tras ese resultado se convirtió en promotor de ampliar el acceso a esa terapia en Australia y Nueva Zelanda.

Nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, de madre inglesa y padre neozelandés, Neill se mudó de niño a Nueva Zelanda, donde estudió literatura inglesa y comenzó su carrera en el teatro y en la National Film Unit antes de saltar al cine con "Sleeping Dogs" (1977) y "Mi brillante carrera" (1979).

En cinco décadas participó en más de 150 producciones. Interpretó a Alan Grant en "Jurassic Park" (1993), dirigida por Steven Spielberg, y retomó el papel en "Jurassic Park III" (2001) y "Jurassic World: Dominion" (2022). Ese mismo 1993 protagonizó también "El piano", de Jane Campion, ganadora de la Palma de Oro. Su filmografía incluye "La caza del Octubre Rojo", "Terror a bordo", "En la boca del miedo", "Horizonte final", "El hombre bicentenario" y "Peter Rabbit", además de papeles televisivos como el mayor Chester Campbell en "Peaky Blinders" y el cardenal Wolsey en "Los Tudor".

Tras conocerse la noticia, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lo describió como "uno de los grandes" y afirmó que durante más de 50 años llevó las historias de su país al mundo y contribuyó a consolidar su industria cinematográfica.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, sostuvo que Neill "se ganó un lugar especial en los corazones de los australianos" y destacó que enfrentó la enfermedad con dignidad y humor.

Colegas como Karl Urban, Toni Collette, Alan Cumming, Richard E. Grant y la cantante Kylie Minogue también lamentaron su muerte en redes sociales. Daisy Ridley, quien protagoniza junto a Neill la cinta aún no estrenada "The Last Resort", publicó una fotografía con el actor acompañada de corazones rotos.

En 2023, ya con el diagnóstico a cuestas, Neill publicó el libro de memorias "¿Te he contado esto alguna vez?" y declaró al diario The Guardian que no temía a la muerte, aunque le "molestaría" porque quería vivir una o dos décadas más para ver crecer a sus nietos y los árboles de su granja en Nueva Zelanda. Le sobreviven cuatro hijos y ocho nietos.