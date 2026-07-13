Chiapas, 13 de julio de 2026.- Cinco personas fueron detenidas y ocho unidades de maquinaria y transporte quedaron aseguradas durante un cateo relacionado con la extracción ilegal de arena en los márgenes del río Huixtla, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia se realizó en un predio localizado a la salida del poblado Belisario Domínguez, en el municipio de Motozintla, como parte de una investigación por la probable explotación de un bien perteneciente a la nación sin contar con la concesión o el permiso correspondiente.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ejecutaron la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público Federal y autorizada por un juez.

Maquinaria pesada localizada durante el cateo ejecutado por la FGR en un predio próximo al río Huixtla. Cinco personas fueron detenidas. Fiscalía General de la República

Durante la inspección fueron aseguradas tres retroexcavadoras, dos unidades descritas por la autoridad como vehículos “mano de chango”, una trituradora, un autotanque tipo pipa y un vehículo de volteo.

Peritos especializados de la FGR participaron en la revisión del predio y de la maquinaria. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal proporcionó seguridad perimetral.

La extracción de arena y otros materiales pétreos sin autorización también ha generado operativos ambientales en otras regiones del país. En marzo de 2026, la Profepa clausuró dos sitios por remoción forestal y extracción de arena en la Sierra Gorda de Querétaro.

Rotativo también ha documentado la clausura de actividades de extracción de materiales pétreos en el río Santa María, dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal inspecciona una de las máquinas aseguradas durante la diligencia federal en Motozintla. Fiscalía General de la República

Los cinco detenidos y los bienes asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Federal en Chiapas, que continuará con la integración de la carpeta de investigación.

La FGR precisó que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.