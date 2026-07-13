Querétaro, 13 de julio de 2026.- Dos personas fueron valoradas y trasladadas a un hospital en código amarillo tras un hecho de tránsito registrado la mañana de este lunes sobre la avenida Paseo 5 de Febrero, en dirección a San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el reporte oficial, en el percance se vio involucrado un vehículo compacto. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió a las dos personas en el lugar y realizó su traslado a un hospital.
Personal del CRUM, Protección Civil y Bomberos de Querétaro atendió el percance vial y realizó labores para contener el derrame de líquidos sobre la avenida Paseo 5 de Febrero. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
La dependencia detalló que, en coordinación con Bomberos de Querétaro, se realizaron labores de contención de un derrame de líquidos para mitigar riesgos en la vialidad.
El incidente quedó a cargo de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, señaló Protección Civil estatal, que recomendó a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades en la zona.
La dependencia no precisó las causas del percance ni la altura exacta de la avenida donde ocurrió.
Dos personas fueron trasladadas en código amarillo a un hospital tras un accidente vehicular ocurrido la mañana de este lunes sobre Paseo 5 de Febrero, informó Protección Civil de Querétaro. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
Paseo 5 de Febrero registra percances de manera recurrente: en julio de 2025, otro accidente sobre la misma avenida movilizó a bomberos en la colonia Niños Héroes, sin lesionados de gravedad.
La propia Coordinación Estatal de Protección Civil ha atendido incidentes similares en vialidades de la capital, como el accidente que generó carga vial en la carretera México–Querétaro a la altura de Centro Sur.