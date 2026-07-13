Accidente en Paseo 5 de Febrero deja dos personas trasladadas a hospital

Bomberos de Querétaro realizó labores de contención de un derrame de líquidos para mitigar riesgos en la vialidad, informó Protección Civil estatal.

Paramédicos y personal de Protección Civil atienden a dos personas lesionadas tras un accidente vehicular en Paseo 5 de Febrero, en Querétaro.

Autoridades de emergencia respondieron a un hecho de tránsito registrado en Paseo 5 de Febrero, donde dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Dos personas fueron valoradas y trasladadas a un hospital en código amarillo tras un hecho de tránsito registrado la mañana de este lunes sobre la avenida Paseo 5 de Febrero, en dirección a San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, en el percance se vio involucrado un vehículo compacto. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió a las dos personas en el lugar y realizó su traslado a un hospital.

Param\u00e9dicos y personal de Protecci\u00f3n Civil atienden a dos personas lesionadas tras un accidente vehicular en Paseo 5 de Febrero, en Quer\u00e9taro. Personal del CRUM, Protección Civil y Bomberos de Querétaro atendió el percance vial y realizó labores para contener el derrame de líquidos sobre la avenida Paseo 5 de Febrero. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

La dependencia detalló que, en coordinación con Bomberos de Querétaro, se realizaron labores de contención de un derrame de líquidos para mitigar riesgos en la vialidad.

El incidente quedó a cargo de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, señaló Protección Civil estatal, que recomendó a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades en la zona.

La dependencia no precisó las causas del percance ni la altura exacta de la avenida donde ocurrió.

Param\u00e9dicos y personal de Protecci\u00f3n Civil atienden a dos personas lesionadas tras un accidente vehicular en Paseo 5 de Febrero, en Quer\u00e9taro. Dos personas fueron trasladadas en código amarillo a un hospital tras un accidente vehicular ocurrido la mañana de este lunes sobre Paseo 5 de Febrero, informó Protección Civil de Querétaro. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

Paseo 5 de Febrero registra percances de manera recurrente: en julio de 2025, otro accidente sobre la misma avenida movilizó a bomberos en la colonia Niños Héroes, sin lesionados de gravedad.

La propia Coordinación Estatal de Protección Civil ha atendido incidentes similares en vialidades de la capital, como el accidente que generó carga vial en la carretera México–Querétaro a la altura de Centro Sur.

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