Apizaco, Tlaxcala, 12 de julio de 2026.- Cinco atletas de Querétaro obtuvieron medallas en el Campeonato NACAC 2026 de atletismo, organizado por la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en las categorías sub-18 y sub-23: dos oros, una plata y dos bronces.
Carlo Cruz Tovar, en sub-18, ganó el oro en salto con garrocha. David Guzmán Rivera, en sub-23, sumó la otra medalla de oro para la entidad, en lanzamiento de bala.
La plata correspondió a José Emmanuel Ortega Echegoyen, también en salto con garrocha sub-18. Las dos preseas de bronce fueron para Gael Chávez Robles, en salto triple sub-23, y Ángel Gabriel Hernández Martínez, en salto con garrocha sub-23.
Atletas de salto con garrocha con medallas junto a su entrenador en el NACAC 2026 rotativo.com.mx
El salto con garrocha llega como una de las pruebas de mayor tradición reciente para el estado: en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, la disciplina estableció un récord nacional dentro del histórico quinto lugar que Querétaro obtuvo en el medallero.
La cosecha en Tlaxcala se suma también a una racha reciente de medallas para el deporte estatal en 2026, luego de que la selección queretana de tiro con arco sumara 18 preseas en la edición CONADE de este mismo año.