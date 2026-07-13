Atletismo queretano suma cinco medallas en el Campeonato NACAC 2026

Carlo Cruz Tovar y David Guzmán Rivera ganaron oro en garrocha y bala; hubo además una plata y dos bronces para la delegación estatal.

Podio de una prueba de lanzamientos del NACAC 2026 con banderas de Jamaica, México y Puerto Rico

Podio de una de las pruebas de lanzamientos del Campeonato NACAC 2026, con banderas de Jamaica, México y Puerto Rico, en Apizaco, Tlaxcala.

Podio de una de las pruebas de lanzamientos del Campeonato NACAC 2026, con banderas de Jamaica, México y Puerto Rico, en Apizaco, Tlaxcala.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Apizaco, Tlaxcala, 12 de julio de 2026.- Cinco atletas de Querétaro obtuvieron medallas en el Campeonato NACAC 2026 de atletismo, organizado por la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en las categorías sub-18 y sub-23: dos oros, una plata y dos bronces.

Carlo Cruz Tovar, en sub-18, ganó el oro en salto con garrocha. David Guzmán Rivera, en sub-23, sumó la otra medalla de oro para la entidad, en lanzamiento de bala.

La plata correspondió a José Emmanuel Ortega Echegoyen, también en salto con garrocha sub-18. Las dos preseas de bronce fueron para Gael Chávez Robles, en salto triple sub-23, y Ángel Gabriel Hernández Martínez, en salto con garrocha sub-23.

Atletas de salto con garrocha con medallas junto a su entrenador en el NACAC 2026 Atletas de salto con garrocha con medallas junto a su entrenador en el NACAC 2026 rotativo.com.mx

El salto con garrocha llega como una de las pruebas de mayor tradición reciente para el estado: en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, la disciplina estableció un récord nacional dentro del histórico quinto lugar que Querétaro obtuvo en el medallero.

La cosecha en Tlaxcala se suma también a una racha reciente de medallas para el deporte estatal en 2026, luego de que la selección queretana de tiro con arco sumara 18 preseas en la edición CONADE de este mismo año.

deportes atletismo campeonato

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