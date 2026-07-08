Maya Casas gana plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Superó las tres fases del selectivo nacional en el Comité Olímpico Mexicano; la justa se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre

Maya Casas Lara tensa un arco recurvo en la línea de tiro de un campo de tiro con arco

Maya Casas Lara tensa su arco recurvo en la línea de tiro. La arquera queretana representará a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- La arquera queretana Maya Casas Lara obtuvo la plaza que la llevará a representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras superar las tres fases del selectivo nacional realizado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

La justa se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital de Senegal, en la primera edición del certamen que se celebrará en suelo africano. La preparación de la deportista continuará bajo la dirección de su entrenador, Cristian Eduardo Lucio Martínez.

El boleto se suma a un año de resultados para la arquera. Casas Lara ganó una medalla de oro y una de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco 2026 y consiguió múltiples victorias en la Olimpiada Nacional 2026, certamen en el que el tiro con arco queretano cosechó 18 medallas, entre ellas el oro individual sub 18 de la propia deportista.

En el selectivo rumbo a Dakar también llegaron a la tercera fase los queretanos Rogelio Ramírez, Arturo González, Juda Medina y Ulises Cano, acompañados por los entrenadores Pedro Vega, Antonio Herrera e Isaac Carreón.

La clasificación se inscribe en el ciclo competitivo del deporte juvenil del estado, que este año abanderó una delegación estatal récord de cerca de 800 atletas en 38 disciplinas para la justa nacional de la CONADE.

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