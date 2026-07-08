Querétaro, 8 de julio de 2026.- La arquera queretana Maya Casas Lara obtuvo la plaza que la llevará a representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras superar las tres fases del selectivo nacional realizado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.
La justa se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital de Senegal, en la primera edición del certamen que se celebrará en suelo africano. La preparación de la deportista continuará bajo la dirección de su entrenador, Cristian Eduardo Lucio Martínez.
El boleto se suma a un año de resultados para la arquera. Casas Lara ganó una medalla de oro y una de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco 2026 y consiguió múltiples victorias en la Olimpiada Nacional 2026, certamen en el que el tiro con arco queretano cosechó 18 medallas, entre ellas el oro individual sub 18 de la propia deportista.
En el selectivo rumbo a Dakar también llegaron a la tercera fase los queretanos Rogelio Ramírez, Arturo González, Juda Medina y Ulises Cano, acompañados por los entrenadores Pedro Vega, Antonio Herrera e Isaac Carreón.
La clasificación se inscribe en el ciclo competitivo del deporte juvenil del estado, que este año abanderó una delegación estatal récord de cerca de 800 atletas en 38 disciplinas para la justa nacional de la CONADE.