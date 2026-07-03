México se juega ante Inglaterra el pase a cuartos en el último partido en casa

El duelo se disputará el 5 de julio a las 18:00 en el Estadio Ciudad de México; el ganador enfrentará al vencedor de Brasil o Noruega.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

México enfrentará a Inglaterra el 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, en el último partido de la Copa del Mundo que se disputará en territorio mexicano.

Foto: Selección Nacional de México.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra el 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Ciudad de México, en los octavos de final del Mundial 2026 y en lo que será el último partido de la Copa del Mundo en territorio mexicano.

El ganador avanzará a cuartos de final, ronda que se disputará el 11 de julio en Miami, ya sin actividad en México, frente al vencedor del Brasil-Noruega.

El equipo de Javier Aguirre llega como líder invicto: sumó cuatro victorias, marcó ocho goles y no recibió ninguno. Aseguró su lugar entre los 16 mejores tras vencer 2-0 a Ecuador, con anotaciones de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31.

El Tri busca por primera vez el llamado quinto partido, la barrera de los octavos que se le ha negado por décadas.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, terminó como líder del Grupo L y clasificó tras remontar 2-1 a República Democrática del Congo en Atlanta, con un doblete de Harry Kane, quien suma cinco goles en el torneo.

El capitán inglés y Jude Bellingham son los principales referentes ofensivos del conjunto europeo.

Ambas selecciones solo se han medido una vez en una Copa del Mundo: el 16 de julio de 1966, en Wembley, en la fase de grupos, con triunfo inglés por 2-0. Como local en partidos oficiales y amistosos, México nunca ha perdido ante Inglaterra.

En las proyecciones estadísticas de Opta, el Tri aparece con 1.8 por ciento de probabilidad de ganar el título, en el sitio 13 de 16, con Francia como favorito.

El encuentro se transmitirá por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN y ViX Premium.

En torno al partido, el Gobierno de la Ciudad de México alista un despliegue de más de tres kilómetros sobre Paseo de la Reforma para ordenar la movilidad de la afición, luego de que los festejos por la victoria ante Ecuador dejaron un saldo mortal, con el fallecimiento de una persona de 19 años en el Ángel de la Independencia.

Por su parte, la cancillería británica emitió una alerta a sus aficionados en la que recomienda precaución con sus pertenencias y bebidas durante su estancia.

La sede de la capital cierra así su participación mundialista, tras el arranque del torneo el 11 de junio ante Sudáfrica.

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