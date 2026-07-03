Cultura de Querétaro solo pagó traslado y seguridad de los balones del Mundial

Daniela Salgado detalló que el recurso municipal se destinó a grúas y seguridad, y que el destino de las piezas se definirá al terminar el torneo.

Balones gigantes intervenidos por artistas queretanos durante su exhibición en el Centro Histórico de Querétaro como parte de las actividades del Mundial 2026

La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro informó que el gasto público para la exhibición de los 16 balones artísticos del Mundial 2026 se destinó únicamente a logística y seguridad, mientras que las piezas fueron intervenidas por artistas locales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- El presupuesto de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro solo cubrió el traslado y la seguridad de los 16 balones intervenidos por artistas locales para el Mundial 2026, y no la elaboración de las piezas, que corrió a cargo de otra dependencia, informó la titular, Daniela Salgado.

"El recurso que se ocupó fue para la parte de logística, para la parte de seguridad", dijo la secretaria, al precisar que el gasto municipal se concentró en el movimiento de los balones con grúa entre los puntos del Centro Histórico y en la seguridad privada durante su exhibición.

La funcionaria calculó que se erogaron alrededor de 200 mil pesos en esos conceptos, aunque aclaró que debía confirmar la cifra exacta.

Los balones fueron intervenidos de forma voluntaria por 16 artistas queretanos, quienes aportaron material y trabajo, resaltó Salgado, que agradeció su participación.

Las piezas se exhibieron primero en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo del Centro Histórico y actualmente forman parte de la Zona Fest instalada en el Estadio Corregidora por el torneo.

La secretaria señaló que la elaboración de los balones no salió del presupuesto de Cultura, sino de otra dependencia municipal, a la que no identificó.

Sobre el futuro de la colección, Salgado dijo que se definirá una vez que concluya la Copa del Mundo. "Todavía no sabremos, hasta terminar el Mundial, qué pasará con ellos", afirmó, y adelantó que informará la decisión.

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