Querétaro, 3 de julio de 2026.- El presupuesto de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro solo cubrió el traslado y la seguridad de los 16 balones intervenidos por artistas locales para el Mundial 2026, y no la elaboración de las piezas, que corrió a cargo de otra dependencia, informó la titular, Daniela Salgado.
"El recurso que se ocupó fue para la parte de logística, para la parte de seguridad", dijo la secretaria, al precisar que el gasto municipal se concentró en el movimiento de los balones con grúa entre los puntos del Centro Histórico y en la seguridad privada durante su exhibición.
La funcionaria calculó que se erogaron alrededor de 200 mil pesos en esos conceptos, aunque aclaró que debía confirmar la cifra exacta.
Los balones fueron intervenidos de forma voluntaria por 16 artistas queretanos, quienes aportaron material y trabajo, resaltó Salgado, que agradeció su participación.
Las piezas se exhibieron primero en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo del Centro Histórico y actualmente forman parte de la Zona Fest instalada en el Estadio Corregidora por el torneo.
La secretaria señaló que la elaboración de los balones no salió del presupuesto de Cultura, sino de otra dependencia municipal, a la que no identificó.
Sobre el futuro de la colección, Salgado dijo que se definirá una vez que concluya la Copa del Mundo. "Todavía no sabremos, hasta terminar el Mundial, qué pasará con ellos", afirmó, y adelantó que informará la decisión.