Querétaro, 3 de julio de 2026.- Ocho bibliotecas públicas del municipio de Querétaro ofrecerán actividades gratuitas de verano del 20 de julio al 14 de agosto, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Cultura Municipal.
El programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026” se desarrollará en horario matutino e incluirá talleres de fomento a la lectura, actividades de artes plásticas, funciones de cine y dinámicas de integración relacionadas con los libros.
Las inscripciones deberán realizarse directamente en cada biblioteca. La dependencia municipal no precisó en la convocatoria el número de lugares disponibles, los grupos de edad ni el horario particular de cada sede, por lo que las familias deberán consultar esos datos antes de registrar a los participantes.
Ocho bibliotecas municipales de Quer\u00e9taro recibir\u00e1n inscripciones para actividades gratuitas de lectura, artes pl\u00e1sticas, cine y convivencia. Secretar\u00eda de Cultura del Municipio de Quer\u00e9taro
Las actividades estarán disponibles en las siguientes bibliotecas:
- Josefa Ortiz de Domínguez, en Filomeno Mata 12, Centro Histórico.
- Mariano Azuela, en Capulín 51, colonia Felipe Carrillo Puerto.
- Rosario Castellanos, en Emiliano Zapata sin número, Santa Rosa Jáuregui.
- Juan de Dios Bátiz, en Antonio Carranza 100, Unidad Deportiva Reforma-Lomas.
- Enrique Burgos Mondragón, en avenida Lagos 212, colonia El Rocío.
- Dr. Félix Osores Sotomayor, en privada Totonacas 400, Cerrito Colorado.
- Bicentenario, en Melchor Ocampo 3-B, Santa Rosa Jáuregui.
- Epigmenio González, en Centeótl 122, Desarrollo San Pablo.
La oferta municipal se suma a otros cursos de verano dirigidos a las infancias y a los programas que tradicionalmente se desarrollan en bibliotecas públicas durante el periodo vacacional.
Entre los teléfonos proporcionados para las sedes se encuentran el 442 212 5691, de la Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez; 442 210 1970, de Mariano Azuela; 442 257 1809, de Enrique Burgos Mondragón, y 442 195 9363, de Epigmenio González.