Ocho bibliotecas de Querétaro ofrecerán cursos gratuitos de verano

El programa incluirá lectura, artes plásticas, cine y dinámicas de integración en horario matutino.

Ilustración de libros abiertos para cursos gratuitos en bibliotecas de Querétaro

Las bibliotecas públicas municipales de Querétaro ofrecerán cursos gratuitos de verano del 20 de julio al 14 de agosto.

Imagen ilustrativa / Rotativo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Ocho bibliotecas públicas del municipio de Querétaro ofrecerán actividades gratuitas de verano del 20 de julio al 14 de agosto, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Cultura Municipal.

El programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026” se desarrollará en horario matutino e incluirá talleres de fomento a la lectura, actividades de artes plásticas, funciones de cine y dinámicas de integración relacionadas con los libros.

Las inscripciones deberán realizarse directamente en cada biblioteca. La dependencia municipal no precisó en la convocatoria el número de lugares disponibles, los grupos de edad ni el horario particular de cada sede, por lo que las familias deberán consultar esos datos antes de registrar a los participantes.

Cartel de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026 en Quer\u00e9taro Ocho bibliotecas municipales de Quer\u00e9taro recibir\u00e1n inscripciones para actividades gratuitas de lectura, artes pl\u00e1sticas, cine y convivencia. Secretar\u00eda de Cultura del Municipio de Quer\u00e9taro

Las actividades estarán disponibles en las siguientes bibliotecas:

  • Josefa Ortiz de Domínguez, en Filomeno Mata 12, Centro Histórico.
  • Mariano Azuela, en Capulín 51, colonia Felipe Carrillo Puerto.
  • Rosario Castellanos, en Emiliano Zapata sin número, Santa Rosa Jáuregui.
  • Juan de Dios Bátiz, en Antonio Carranza 100, Unidad Deportiva Reforma-Lomas.
  • Enrique Burgos Mondragón, en avenida Lagos 212, colonia El Rocío.
  • Dr. Félix Osores Sotomayor, en privada Totonacas 400, Cerrito Colorado.
  • Bicentenario, en Melchor Ocampo 3-B, Santa Rosa Jáuregui.
  • Epigmenio González, en Centeótl 122, Desarrollo San Pablo.

La oferta municipal se suma a otros cursos de verano dirigidos a las infancias y a los programas que tradicionalmente se desarrollan en bibliotecas públicas durante el periodo vacacional.

Entre los teléfonos proporcionados para las sedes se encuentran el 442 212 5691, de la Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez; 442 210 1970, de Mariano Azuela; 442 257 1809, de Enrique Burgos Mondragón, y 442 195 9363, de Epigmenio González.

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