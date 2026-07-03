Lluvias dejan viviendas afectadas y vialidades inundadas en Querétaro

Protección Civil reportó cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones viales y un vehículo varado.

Personal de Protección Civil atiende una vivienda con ingreso de agua tras las lluvias registradas en Querétaro.

Personal de Protección Civil y dependencias municipales atendieron viviendas con ingreso de agua y diversos reportes derivados de las lluvias registradas en la capital queretana.

Foto: Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Las lluvias registradas durante la tarde-noche del jueves 2 de julio dejaron cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones en vialidad y un vehículo varado en la capital, sin pérdidas humanas ni afectaciones mayores que lamentar, de acuerdo con el reporte oficial.

La precipitación fue de ligera a moderada y se concentró principalmente en las zonas sur y norte del municipio de Querétaro. Los acumulados promedio fueron de 18.4 milímetros, con una precipitación máxima de 49.6 milímetros en estaciones ubicadas en Centro Sur, estadio Corregidora, San José el Alto y Cerro del Tambor.

El reporte municipal precisó que se atendieron cinco casos de agua al interior de vivienda en las colonias Lomas de San Pedrito Peñuelas y Villas de Santiago. También se registraron dos inundaciones en vialidad en Villas de Santiago, con acumulación aproximada de un metro.

En uno de esos puntos fue reportado un vehículo con una mujer y un menor a bordo. Ambos fueron auxiliados por personal de Protección Civil y quedaron resguardados. En las maniobras de apoyo y rescate del vehículo participó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, con apoyo de la unidad Mamba.

Además, se reportó un vehículo varado en la colonia Los Arroyitos, sin que se informaran personas lesionadas.

Como parte de la atención posterior, personal de las delegaciones municipales y de la Secretaría de Desarrollo Social entregó kits de limpieza a las viviendas que resultaron con ingreso de agua.

El episodio se suma a otros reportes recientes de lluvias en Querétaro, en los que Protección Civil ha atendido encharcamientos, viviendas afectadas y vehículos varados. En otro balance previo, Rotativo documentó 15 atenciones por lluvias en Querétaro, también relacionadas con afectaciones urbanas durante la temporada.

De acuerdo con el reporte, todos los llamados fueron atendidos por las áreas correspondientes.

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