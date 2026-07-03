Querétaro, 3 de julio de 2026.- Las lluvias registradas durante la tarde-noche del jueves 2 de julio dejaron cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones en vialidad y un vehículo varado en la capital, sin pérdidas humanas ni afectaciones mayores que lamentar, de acuerdo con el reporte oficial.
La precipitación fue de ligera a moderada y se concentró principalmente en las zonas sur y norte del municipio de Querétaro. Los acumulados promedio fueron de 18.4 milímetros, con una precipitación máxima de 49.6 milímetros en estaciones ubicadas en Centro Sur, estadio Corregidora, San José el Alto y Cerro del Tambor.
El reporte municipal precisó que se atendieron cinco casos de agua al interior de vivienda en las colonias Lomas de San Pedrito Peñuelas y Villas de Santiago. También se registraron dos inundaciones en vialidad en Villas de Santiago, con acumulación aproximada de un metro.
En uno de esos puntos fue reportado un vehículo con una mujer y un menor a bordo. Ambos fueron auxiliados por personal de Protección Civil y quedaron resguardados. En las maniobras de apoyo y rescate del vehículo participó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, con apoyo de la unidad Mamba.
Además, se reportó un vehículo varado en la colonia Los Arroyitos, sin que se informaran personas lesionadas.
Como parte de la atención posterior, personal de las delegaciones municipales y de la Secretaría de Desarrollo Social entregó kits de limpieza a las viviendas que resultaron con ingreso de agua.
El episodio se suma a otros reportes recientes de lluvias en Querétaro, en los que Protección Civil ha atendido encharcamientos, viviendas afectadas y vehículos varados. En otro balance previo, Rotativo documentó 15 atenciones por lluvias en Querétaro, también relacionadas con afectaciones urbanas durante la temporada.
De acuerdo con el reporte, todos los llamados fueron atendidos por las áreas correspondientes.