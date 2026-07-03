Querétaro, 3 de julio de 2026.- La restauración de la Cineteca Rosalío Solano arrancó con retraso y concluirá en 2026, luego de que los permisos y observaciones de la autoridad federal de patrimonio frenaran el inicio previsto para marzo, informó la secretaria de Cultura del municipio, Daniela Salgado.
"Se retrasó el tema de la obra por temas ajenos a gobierno municipal; simplemente era por permisos y observaciones", dijo la funcionaria, quien explicó que las intervenciones en el Centro Histórico —donde se ubica el recinto— requieren autorizaciones federales por tratarse de patrimonio cultural.
De acuerdo con lo planteado durante la conferencia, el contrato contemplaba el inicio de los trabajos en marzo y su conclusión el 9 de agosto.
La secretaria afirmó que se trata de un proyecto prioritario y que la meta de cierre se mantiene dentro del año. "Se va a terminar en el 2026", aseguró.
La intervención abarca la fachada y el techo del inmueble —que comparte con el Teatro de la Ciudad— con una impermeabilización integral y la restauración total de la cubierta.
En paralelo, la dependencia trabaja en el archivo fílmico de la Cineteca. "El archivo fílmico se está trabajando de la mano con distintos actores de la parte cinematográfica", señaló Salgado, quien reconoció la curaduría de Gabriel Hörner.
La titular adelantó que la meta es que el recinto opere con una agenda propia del municipio a partir de 2027, sin dejar de prestar sus espacios a festivales independientes.
La Cineteca Rosalío Solano mantiene programación propia con la compra de permisos y licencias para circuitos de arte. Los ciclos de cine y las matinés infantiles se ampliaron a la antigua estación Hércules para descentralizar la oferta y atender esa zona, además del Centro Histórico.