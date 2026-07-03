La restauración de la Cineteca Rosalío Solano se retrasó y concluirá en 2026

Daniela Salgado atribuyó la demora a permisos federales de patrimonio en el Centro Histórico y adelantó que el recinto tendrá agenda propia en 2027.

Fachada de la Cineteca Rosalío Solano, en el Centro Histórico de Querétaro, donde se realizan trabajos de restauración y rehabilitación del inmueble

La restauración de la Cineteca Rosalío Solano concluirá en 2026 e incluye la rehabilitación de la fachada y la cubierta del inmueble, tras un retraso por permisos y observaciones de la autoridad federal de patrimonio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- La restauración de la Cineteca Rosalío Solano arrancó con retraso y concluirá en 2026, luego de que los permisos y observaciones de la autoridad federal de patrimonio frenaran el inicio previsto para marzo, informó la secretaria de Cultura del municipio, Daniela Salgado.

"Se retrasó el tema de la obra por temas ajenos a gobierno municipal; simplemente era por permisos y observaciones", dijo la funcionaria, quien explicó que las intervenciones en el Centro Histórico —donde se ubica el recinto— requieren autorizaciones federales por tratarse de patrimonio cultural.

De acuerdo con lo planteado durante la conferencia, el contrato contemplaba el inicio de los trabajos en marzo y su conclusión el 9 de agosto.

La secretaria afirmó que se trata de un proyecto prioritario y que la meta de cierre se mantiene dentro del año. "Se va a terminar en el 2026", aseguró.

La intervención abarca la fachada y el techo del inmueble —que comparte con el Teatro de la Ciudad— con una impermeabilización integral y la restauración total de la cubierta.

En paralelo, la dependencia trabaja en el archivo fílmico de la Cineteca. "El archivo fílmico se está trabajando de la mano con distintos actores de la parte cinematográfica", señaló Salgado, quien reconoció la curaduría de Gabriel Hörner.

La titular adelantó que la meta es que el recinto opere con una agenda propia del municipio a partir de 2027, sin dejar de prestar sus espacios a festivales independientes.

La Cineteca Rosalío Solano mantiene programación propia con la compra de permisos y licencias para circuitos de arte. Los ciclos de cine y las matinés infantiles se ampliaron a la antigua estación Hércules para descentralizar la oferta y atender esa zona, además del Centro Histórico.

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