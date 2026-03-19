Querétaro, 19 de marzo de 2026. —La Gira del Ambulante desembarca en Querétaro desde este jueves y hasta el 26 de marzo con una programación que reúne más de 110 documentales procedentes de más de 35 países, además de talleres, masterclass y conversatorios con cineastas nacionales e internacionales.
La inauguración se realizará a las 19:30 horas en el Jardín Guerrero con la proyección del documental Llamarse Olimpia, según informó en entrevista Blanmi Núñez, coordinadora de programas del festival.
El evento, fundado en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, se ha posicionado como uno de los encuentros de cine documental más relevantes del país.
La edición 2026 se articula en torno al eje temático "Confabular", una propuesta que busca construir comunidad y diálogo frente a un contexto global complejo.
Las actividades se distribuirán en sedes culturales, académicas y públicas: la Cineteca Rosalío Solano, el Museo de la Ciudad, la Universidad Autónoma de Querétaro y Cinépolis Esfera, así como el Jardín Guerrero y el Jardín Zenea. La gira alcanzará también municipios del estado, incluidos San Juan del Río y Amealco.
El Jardín Guerrero, sede de la inauguración este jueves 19 de marzo a las 19:30 horas con la proyección del documental Llamarse Olimpia. rotativo.com.mxLa mayoría de las funciones serán gratuitas; únicamente las realizadas en salas comerciales tendrán costo. La programación contempla nueve secciones temáticas que abordan el panorama del documental mexicano, propuestas de vanguardia, música, derechos humanos y contenidos para la niñez, además de estrenos mundiales, internacionales y nacionales.
Talleres, masterclass y encuentros con realizadores en Querétaro
Más allá de las proyecciones, el festival ofrecerá dos masterclass, talleres dirigidos tanto a infancias como a cineastas en formación, sesiones de preguntas y respuestas con realizadores, conciertos y actividades de mediación. El objetivo, señaló Núñez, es fortalecer la formación de públicos y generar encuentros genuinos en torno al documental.
"La programación es muy diversa: hay historias sobre luchas colectivas, música y realidades distintas, y creemos que siempre hay algo enriquecedor para el público", indicó la coordinadora, quien extendió una invitación a revisar la cartelera completa y sumarse especialmente a las funciones en espacios públicos.
"Son una oportunidad para encontrarnos, dialogar y construir otras formas de ver el mundo", agregó.
¿Dónde consultar la programación completa de Ambulante en Querétaro?
La programación detallada, con horarios y sedes, está disponible en el sitio oficial de Ambulante. Las funciones en espacios públicos como el Jardín Guerrero y el Jardín Zenea no requieren registro previo.