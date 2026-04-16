Querétaro, 16 de abril de 2026. —La Galería de Centro Cívico abrió este jueves sus puertas en Querétaro capital con la exposición "Surco y memoria" del artista plástico Víctor López, en un esfuerzo del gobierno municipal por descentralizar el acceso al arte y acercarlo a zonas que hasta ahora dependían de los recintos del Centro Histórico. El nuevo espacio se suma a la red de galerías municipales y arranca con obra de gráfica y pintura que permanecerá disponible para el público hasta el 15 de mayo.
La Galería de Centro Cívico abre con la muestra "Surco y memoria" que combina gráfica y pintura del artista Víctor López. rotativo.com.mx
La titular de la Secretaría de Cultura municipal, Dani Salgado, encabezó la inauguración y señaló que el recinto forma parte de una estrategia para generar más plataformas de exposición al talento local. La galería permitirá rotar muestras de artistas queretanos y de creadores radicados en el estado a lo largo del año, aunque la dependencia no precisó el calendario de exposiciones posteriores ni el presupuesto destinado a la operación del espacio.
La Galería de Centro Cívico abre con la muestra "Surco y memoria" que combina gráfica y pintura del artista Víctor López. rotativo.com.mx
La exposición inaugural reúne trabajos de Víctor López, artista plástico nacido en Oaxaca y radicado en Querétaro, fundador del colectivo La Madriguera Gráfica y de la Casa Galería que lleva su nombre. La muestra se concentra en la gráfica y la pintura, disciplinas que el propio autor describe como una alquimia entre tierra, memoria y trazo, y propone una lectura visual donde los surcos sobre el papel funcionan como evocación de raíces y cosmovisiones ancestrales.
La Galería de Centro Cívico abre con la muestra "Surco y memoria" que combina gráfica y pintura del artista Víctor López. rotativo.com.mx
La trayectoria del artista incluye más de 60 exposiciones colectivas en Estonia, Suecia y Estados Unidos, además de participación en bienales como la Shinzaburo Takeda. En 2022 colaboró con el Festival Burning Man en territorio estadounidense, una credencial que el Municipio destacó como parte del perfil internacional que respalda la apertura del nuevo recinto.
La Galería de Centro Cívico abre con la muestra "Surco y memoria" que combina gráfica y pintura del artista Víctor López. rotativo.com.mx
Ubicación y horarios del nuevo espacio cultural
La Galería de Centro Cívico se integra al conjunto de espacios administrados por la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro. La Secretaría no informó el horario específico de atención al público ni si la entrada a la exposición tendrá costo, datos que habrán de confirmarse directamente en el recinto.
La Galería de Centro Cívico abre con la muestra "Surco y memoria" que combina gráfica y pintura del artista Víctor López. rotativo.com.mx
¿Hasta cuándo se puede visitar "Surco y memoria"?
La muestra del artista oaxaqueño estará abierta hasta el 15 de mayo de 2026. Tras el cierre de esta primera exposición, el espacio rotará programación con otros creadores, aunque la dependencia municipal no dio a conocer los nombres ni las fechas de las siguientes muestras.