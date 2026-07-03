San Juan del Río, 3 de julio de 2026.– Un camión materialista color rojo, cargado con tepetate, se estrelló contra la fachada de una ferretería después de desplazarse en reversa sobre avenida México, cerca del cruce con la calle Oaxaca, en la zona oriente de San Juan del Río.

El vehículo circulaba por el tramo que conduce hacia el puente cuando presentó una aparente falla mecánica. La unidad comenzó a descender por la pendiente y el conductor ya no logró detenerla antes de alcanzar el establecimiento.

El golpe abrió un boquete en la construcción, dañó parte de la zona de acceso y dejó tepetate esparcido junto al negocio. La magnitud de las afectaciones obligó a solicitar la intervención de las aseguradoras para determinar el costo de las reparaciones.

A pesar de que el camión irrumpió en un inmueble comercial y de que el accidente ocurrió en una vialidad con tránsito constante, no se reportaron personas lesionadas.

Daños cuantiosos en el establecimiento

La unidad quedó incrustada contra la ferretería, mientras parte del tepetate que transportaba cayó sobre la superficie de rodamiento y las inmediaciones de la construcción.

Los primeros reportes señalan que el accidente pudo estar relacionado con una avería en el sistema mecánico del camión, aunque las autoridades deberán establecer las causas mediante la revisión correspondiente.

También será necesario determinar si el vehículo transportaba la carga dentro de los límites permitidos y si contaba con las condiciones necesarias para circular por una vialidad con pendiente.

Personal de las compañías aseguradoras comenzó la valoración de los daños en el camión y en el establecimiento. El retiro de la unidad quedó sujeto a la conclusión de las diligencias y a la llegada de equipo especializado.

Cierre parcial en avenida México

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron el sitio y mantuvieron un cierre parcial sobre avenida México, en dirección a la carretera federal México-Querétaro.

Los agentes organizaron el paso de los automovilistas para evitar congestionamientos y permitir las maniobras alrededor del vehículo accidentado.

Personal de Protección Civil acudió inicialmente para descartar personas atrapadas, riesgos en el inmueble o alguna condición que pudiera provocar un segundo incidente. Después de la inspección, los cuerpos de emergencia se retiraron al confirmarse que no había heridos.

La circulación permaneció habilitada de manera controlada, aunque con reducción de carriles en el tramo cercano a la calle Oaxaca y al acceso hacia el Hospital General de San Juan del Río.

Transporte pesado dentro de la zona urbana

El accidente vuelve a mostrar los riesgos que implica la circulación de camiones materialistas por avenidas urbanas con pendientes, cruces comerciales y tránsito constante.

Avenida México es uno de los corredores utilizados para conectar la zona oriente con la carretera federal México-Querétaro, por lo que mantiene una presencia frecuente de transporte de carga.

La investigación deberá precisar las condiciones en las que circulaba el camión, el estado de sus sistemas mecánicos y la responsabilidad por los daños causados al comercio.