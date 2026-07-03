Querétaro, 3 de julio de 2026.- Comunidades de la Sierra Gorda permanecieron varios días sin energía eléctrica tras las lluvias del 1 de julio, y el gobierno estatal reiteró el llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda de fondo las fallas recurrentes en la zona serrana, al considerar que se requiere mayor inversión, mantenimiento preventivo y correctivo, y más personal.
Las afectaciones se concentran en los municipios de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Jalpan de Serra. Entre las localidades que quedaron sin servicio están San Onofre, Camarones, Cerro de la Palma y Mesa del Orozco, en Landa de Matamoros; La Charca, El Murciélago y La Cebolla, en Pinal de Amoles; y Concá, Mesa de Palo Blanco, El Tepozán y El Pocito, en Arroyo Seco.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien recorrió la región por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, señaló que en Landa de Matamoros ya están identificados los transformadores y las cuchillas en malas condiciones, sin que la CFE los haya sustituido.
"Seguimos haciendo un llamado a la CFE para que pueda atender estos apagones. Lo que hace falta es un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, mayor inversión y, sobre todo, mayor personal. Tenemos buena comunicación, pero ahora necesitamos pasar de una buena comunicación a los hechos", expresó el funcionario.
Gudiño Torres precisó que el gobierno estatal recolecta información específica sobre las afectaciones para entregarla a los superintendentes de la CFE de las regiones de San Luis Potosí y del Bajío, con el fin de que la problemática se atienda de manera efectiva.
El planteamiento se suma a la presión que el gobierno estatal ya venía ejerciendo sobre la dependencia federal: en semanas recientes documentó 416 fallas eléctricas de la CFE en el primer semestre del año, con impacto en el suministro de agua, la industria y las colonias. Los cortes también se han denunciado en otros puntos del estado, como Pedro Escobedo y Tequisquiapan.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el propio Gudiño Torres expusieron el tema en una reunión con el director regional de la CFE a nivel central, en la que se buscó acelerar la sustitución del equipo dañado en los municipios serranos.