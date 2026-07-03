Apagones dejan sin luz a comunidades serranas; Querétaro urge a la CFE

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, detalló las localidades sin servicio en cuatro municipios y reprochó falta de mantenimiento e inversión de la dependencia federal.

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajan en la reparación de líneas eléctricas en la Sierra Gorda de Querétaro tras las lluvias.

El gobierno de Querétaro solicitó a la CFE reforzar el mantenimiento e invertir en la infraestructura eléctrica de la Sierra Gorda, donde varias comunidades permanecieron sin servicio tras las lluvias del 1 de julio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Comunidades de la Sierra Gorda permanecieron varios días sin energía eléctrica tras las lluvias del 1 de julio, y el gobierno estatal reiteró el llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda de fondo las fallas recurrentes en la zona serrana, al considerar que se requiere mayor inversión, mantenimiento preventivo y correctivo, y más personal.

Las afectaciones se concentran en los municipios de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Jalpan de Serra. Entre las localidades que quedaron sin servicio están San Onofre, Camarones, Cerro de la Palma y Mesa del Orozco, en Landa de Matamoros; La Charca, El Murciélago y La Cebolla, en Pinal de Amoles; y Concá, Mesa de Palo Blanco, El Tepozán y El Pocito, en Arroyo Seco.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien recorrió la región por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, señaló que en Landa de Matamoros ya están identificados los transformadores y las cuchillas en malas condiciones, sin que la CFE los haya sustituido.

"Seguimos haciendo un llamado a la CFE para que pueda atender estos apagones. Lo que hace falta es un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, mayor inversión y, sobre todo, mayor personal. Tenemos buena comunicación, pero ahora necesitamos pasar de una buena comunicación a los hechos", expresó el funcionario.

Gudiño Torres precisó que el gobierno estatal recolecta información específica sobre las afectaciones para entregarla a los superintendentes de la CFE de las regiones de San Luis Potosí y del Bajío, con el fin de que la problemática se atienda de manera efectiva.

El planteamiento se suma a la presión que el gobierno estatal ya venía ejerciendo sobre la dependencia federal: en semanas recientes documentó 416 fallas eléctricas de la CFE en el primer semestre del año, con impacto en el suministro de agua, la industria y las colonias. Los cortes también se han denunciado en otros puntos del estado, como Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el propio Gudiño Torres expusieron el tema en una reunión con el director regional de la CFE a nivel central, en la que se buscó acelerar la sustitución del equipo dañado en los municipios serranos.

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