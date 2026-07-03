Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya; FGR la acusa de lavado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas de su presunta participación en el fraude de Agronitrogenados.

Instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la FGR detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin a su llegada al país

La Fiscalía General de la República detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, a quien acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención se realizó el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su llegada al país.

De acuerdo con la Fiscalía, Gilda Susana Lozoya habría operado como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de derechos cedidos por su hermano. La imputada no ha sido sentenciada y enfrenta el proceso bajo presunción de inocencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso en su conferencia matutina, encabezada desde Morelia, Michoacán, y aseguró que la FGR tiene pruebas de la presunta participación de Lozoya Austin en el fraude de Agronitrogenados.

Explicó que existía una orden de aprehensión pendiente desde la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero, que se cumplimentó una vez que la señalada regresó a territorio nacional.

"No tiene nada que ver con un asunto político, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre y es que la fiscal informa al gabinete de seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona", señaló la mandataria.

El caso Agronitrogenados se remonta a la compra de una planta de fertilizantes, previamente privatizada a Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira, y que Pemex adquirió a sobreprecio durante la etapa en que Emilio Lozoya dirigió la petrolera.

En la misma conferencia, Sheinbaum informó que, en el marco de la revisión del T-MEC , México y Canadá plantearon dar continuidad al acuerdo por diez años más y sostuvo que el tratado seguirá vigente hasta 2036 aun si Estados Unidos decide no prorrogarlo.

Sobre el combate al huachicol fiscal, detalló dos investigaciones prioritarias: un barco arribado a Tampico en 2025 con combustible amparado por un permiso para otra sustancia, y tanques en ferrocarriles que ingresaron por la frontera con Estados Unidos.

El caso se inscribe en la serie de procesos federales derivados de la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, empresa que atraviesa una amplia reestructuración de Pemex bajo la actual administración.

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