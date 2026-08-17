San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El registro para el concurso de oratoria estatal de Morena Querétaro sigue abierto y el evento se realizará el próximo 29 de agosto. Los ganadores participarán en el concurso de nivel nacional en la Ciudad de México, informó la comisionada estatal de Juventudes del partido, Jessica Ríos Moreno, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río. El registro corre a cargo del CEN.
El certamen forma parte de las actividades del mes de la juventud impulsadas por Morena en el estado, que incluyeron también la realización del tercer campamento de jóvenes de la cuarta circunscripción.
El encuentro reunió a militantes juveniles de Querétaro, Colima, Michoacán y Estado de México para actividades de formación y capacitación de cuadros. El campamento ya tuvo lugar, aunque no se precisó la fecha exacta de su realización.
Mirsa Camarillo, joven morenista que participó en el campamento, señaló ante los medios que la formación juvenil es parte central del proyecto político del partido.
Ríos Moreno anunció además la disponibilidad de la revista digital Morenízate, en la que jóvenes del partido publicaron artículos de carácter científico; la publicación puede consultarse en la página de Morena Querétaro.
El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien preside la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro y ha promovido acciones legislativas en materia deportiva y juvenil, respaldó las actividades junto al secretario general de Morena en el estado, Alejandro Pérez, también presente en la conferencia.