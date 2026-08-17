Concurso de oratoria de Morena Querétaro es el 29 de agosto; registro aún abierto

El certamen se enmarca en el mes de la juventud y llega tras la realización del tercer campamento de jóvenes Morena de la cuarta circunscripción, que reunió a Querétaro con Colima, Michoacán y Estado de México.

Mirsa Camarillo Nazario, joven integrante de Morena Querétaro, durante la rueda de prensa en San Juan del Río, agosto 2026.

Mirsa Camarillo Nazario, asistente al tercer campamento de jóvenes Morena de la cuarta circunscripción, durante la conferencia de prensa en San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El registro para el concurso de oratoria estatal de Morena Querétaro sigue abierto y el evento se realizará el próximo 29 de agosto. Los ganadores participarán en el concurso de nivel nacional en la Ciudad de México, informó la comisionada estatal de Juventudes del partido, Jessica Ríos Moreno, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río. El registro corre a cargo del CEN.

El certamen forma parte de las actividades del mes de la juventud impulsadas por Morena en el estado, que incluyeron también la realización del tercer campamento de jóvenes de la cuarta circunscripción.

El encuentro reunió a militantes juveniles de Querétaro, Colima, Michoacán y Estado de México para actividades de formación y capacitación de cuadros. El campamento ya tuvo lugar, aunque no se precisó la fecha exacta de su realización.

Mirsa Camarillo, joven morenista que participó en el campamento, señaló ante los medios que la formación juvenil es parte central del proyecto político del partido.

Ríos Moreno anunció además la disponibilidad de la revista digital Morenízate, en la que jóvenes del partido publicaron artículos de carácter científico; la publicación puede consultarse en la página de Morena Querétaro.

El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien preside la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro y ha promovido acciones legislativas en materia deportiva y juvenil, respaldó las actividades junto al secretario general de Morena en el estado, Alejandro Pérez, también presente en la conferencia.

concurso oratoria juventud

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