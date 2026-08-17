Querétaro activa "Alerta Matías", primer SIAT estatal en el país

El mecanismo nació tras las lluvias del 22 de agosto de 2025, que cobraron cinco vidas, entre ellas la de Matías, joven de 19 años cuya memoria da nombre al sistema.

Mauricio Kuri González durante la presentación del Sistema de Alertamiento Temprano Alerta Matías en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de Alerta Matías, sistema que enviará notificaciones y mensajes SMS a la población ante riesgos meteorológicos y ambientales en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- El gobierno del estado puso en marcha el Sistema de Alertamiento Temprano (SIAT) "Alerta Matías", mecanismo que envía notificaciones push y mensajes SMS a los ciudadanos ante fenómenos meteorológicos y ambientales extremos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil lo administra; la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) gestiona su difusión y enlace ciudadano.

El sistema fue diseñado a partir de las lluvias del 22 de agosto de 2025 que dejaron cinco personas fallecidas en la entidad, entre ellas Matías, un joven de 19 años.

Su nombre identifica hoy al mecanismo y, durante el anuncio, su padre, Abel González Medina, señaló que representa una forma de continuar la vocación de ayuda que caracterizó a su hijo en vida.

Virginia Hern\u00e1ndez V\u00e1zquez, titular de la SEJUVE de Quer\u00e9taro, durante la presentaci\u00f3n del SIAT Alerta Mat\u00edas, 17 de agosto de 2026. Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud, durante la presentación del sistema "Alerta Matías" en el Palacio de Gobierno. Querétaro, 17 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Para acceder a las alertas, los ciudadanos se registran de forma gratuita en la AppQro. Cada usuario puede configurar hasta cinco ubicaciones de interés —domicilio, centro de trabajo, escuela de los hijos— y recibirá avisos correspondientes a cada zona, incluso cuando no se encuentre en ella.

Los mensajes SMS operan bajo un esquema que garantiza la protección de datos personales y el uso de la información exclusivamente para atención de emergencias, de acuerdo con lo informado por la titular de la SEJUVE, Virginia Hernández Vázquez.

La plataforma fue desarrollada íntegramente por el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Finanzas en su área de Tecnologías de la Información.

El director general de Protección Civil, Javier Amaya Torres, precisó que el sistema incluye conocimiento y mapeo de amenazas, monitoreo y pronóstico de eventos inminentes, distribución de alertas comprensibles y adopción de medidas de respuesta.

Uno de sus componentes centrales es la geolocalización: identifica si el usuario se encuentra en una zona de riesgo y emite avisos con alternativas de evacuación segura.

Panel del ejercicio "Contigo Informamos" en el Palacio de Gobierno de Quer\u00e9taro para el anuncio del SIAT Alerta Mat\u00edas, 17 de agosto de 2026. Panel del ejercicio "Contigo Informamos" en el Palacio de Gobierno durante el anuncio del Sistema de Alertamiento Temprano "Alerta Matías". Querétaro, 17 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Los riesgos contemplados incluyen lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales, entre otros fenómenos extremos. El plan de difusión considera la participación de comercios, universidades y ayuntamientos municipales.

Hernández Vázquez destacó que Querétaro se convierte en el primer estado del país en incorporar este modelo de alertamiento estatal.

El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno, en el marco del ejercicio "Contigo Informamos", encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.

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