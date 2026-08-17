Querétaro, 17 de agosto de 2026.- El gobierno del estado puso en marcha el Sistema de Alertamiento Temprano (SIAT) "Alerta Matías", mecanismo que envía notificaciones push y mensajes SMS a los ciudadanos ante fenómenos meteorológicos y ambientales extremos.
La Coordinación Estatal de Protección Civil lo administra; la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) gestiona su difusión y enlace ciudadano.
El sistema fue diseñado a partir de las lluvias del 22 de agosto de 2025 que dejaron cinco personas fallecidas en la entidad, entre ellas Matías, un joven de 19 años.
Su nombre identifica hoy al mecanismo y, durante el anuncio, su padre, Abel González Medina, señaló que representa una forma de continuar la vocación de ayuda que caracterizó a su hijo en vida.
Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud, durante la presentación del sistema "Alerta Matías" en el Palacio de Gobierno. Querétaro, 17 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
Para acceder a las alertas, los ciudadanos se registran de forma gratuita en la AppQro. Cada usuario puede configurar hasta cinco ubicaciones de interés —domicilio, centro de trabajo, escuela de los hijos— y recibirá avisos correspondientes a cada zona, incluso cuando no se encuentre en ella.
Los mensajes SMS operan bajo un esquema que garantiza la protección de datos personales y el uso de la información exclusivamente para atención de emergencias, de acuerdo con lo informado por la titular de la SEJUVE, Virginia Hernández Vázquez.
La plataforma fue desarrollada íntegramente por el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Finanzas en su área de Tecnologías de la Información.
El director general de Protección Civil, Javier Amaya Torres, precisó que el sistema incluye conocimiento y mapeo de amenazas, monitoreo y pronóstico de eventos inminentes, distribución de alertas comprensibles y adopción de medidas de respuesta.
Uno de sus componentes centrales es la geolocalización: identifica si el usuario se encuentra en una zona de riesgo y emite avisos con alternativas de evacuación segura.
Panel del ejercicio "Contigo Informamos" en el Palacio de Gobierno durante el anuncio del Sistema de Alertamiento Temprano "Alerta Matías". Querétaro, 17 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
Los riesgos contemplados incluyen lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales, entre otros fenómenos extremos. El plan de difusión considera la participación de comercios, universidades y ayuntamientos municipales.
Hernández Vázquez destacó que Querétaro se convierte en el primer estado del país en incorporar este modelo de alertamiento estatal.
El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno, en el marco del ejercicio "Contigo Informamos", encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.