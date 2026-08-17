San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Vecinos de la comunidad de La Estancia inauguraron 4,800 metros cuadrados de empedrado en el acceso principal a la localidad, una obra financiada en buena parte con recursos reunidos por el propio comité comunitario a través de rifas y cooperaciones voluntarias.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia acompañó el corte de listón y destacó el modelo de trabajo conjunto entre comunidad y gobierno municipal como parte del esquema que su administración ha promovido en distintas localidades.

El mandatario señaló que iniciativas de ese tipo demuestran que no es necesario esperar a que los gobiernos lo resuelvan todo, y exhortó a replicar el esquema en otros proyectos pendientes de la zona.

Los organizadores del comité informaron que el costo aproximado de la obra ascendió a más de un millón de pesos, aunque precisaron que la cifra exacta estaba visible en una lona instalada en el lugar con el desglose de aportaciones.

De acuerdo con los participantes, los fondos incluyeron cooperaciones comunitarias voluntarias, el apoyo económico del presidente municipal y la recaudación de las rifas realizadas, con premios que incluyeron terrenos, lavadoras, efectivo, canceles y espejos. Al momento de la inauguración, la rifa continuaba vigente.

La obra da acceso principal a una comunidad que los mismos vecinos describieron como de más de 10,000 habitantes, con actividad económica vinculada al turismo gastronómico concentrado en el área conocida como Acapulquito, donde se ubican las palapas que explotan la zona de la presa.

Uno de los fundadores de ese espacio señaló que el negocio de las palapas lleva cerca de 35 años de operación en la comunidad.

El presidente municipal reconoció también la participación de la delegada y de los liderazgos comunitarios presentes, y advirtió que habrá más proyectos por hacer en La Estancia.

La inauguración del empedrado cerró un proceso que meses atrás había generado tensión interna: en julio, cobro de acceso a vehículos que ingresaban a la comunidad mientras la obra avanzaba había provocado que vecinos manifestaran temor de que la práctica derivara en cobro de piso, ante la falta de claridad pública sobre el manejo de los recursos.

El corte de listón coincidió con el arranque de tráfico vehicular sobre la vialidad recién terminada. Los organizadores informaron que continuarán ofreciendo boletos de rifa con la promoción de dos por uno a partir de esa semana para concluir el pago total del proyecto.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el municipio de San Juan del Río también tiene en curso la rehabilitación de la calle Antiguo Camino Nacional, en obra que abarca más de mil 500 metros en comunidades del oriente del municipio, con inversión de 6.7 millones de pesos para beneficiar a cerca de dos mil habitantes de cuatro localidades.