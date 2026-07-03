"Mambas" y "Niños de la Calle" arrasan en el torneo de básquetbol de Urecho

Magaly Pérez encabezó la anotación femenil con 193 puntos y Víctor González la varonil con 148, en una final que reunió a familias de cinco comunidades colonenses.

Jugadores y jugadoras posan con trofeos y medallas tras la final del torneo de básquetbol en Urecho, Colón

Integrantes de los equipos ganadores celebran con sus trofeos al cierre del torneo de básquetbol en la cancha de Urecho. La final reunió a familias de cinco comunidades de Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 3 de julio de 2026.- Los equipos "Mambas", en la rama femenil, y "Niños de la Calle", en la varonil, se coronaron campeones del torneo de básquetbol que reunió a 14 escuadras de cinco comunidades en la cancha de Urecho, en el municipio de Colón.

En la categoría femenil, donde compitieron ocho equipos, "Mambas" se quedó con el primer lugar; el segundo sitio fue para "Team Boom" y el tercero para "Clásicas". El título de la Final de Copa correspondió a "New Fénix".

En la varonil participaron seis equipos. "Niños de la Calle" ganó el campeonato tras una final cerrada, "Cuervos" terminó en segundo lugar y "Bad Boys" completó el podio.

Jugadoras posan con trofeo y medallas junto a autoridades y aficionados tras la premiaci\u00f3n femenil en Urecho Jugadoras de la rama femenil reciben su reconocimiento durante la premiación del torneo en Urecho. Ocho equipos compitieron en esta categoría. rotativo.com.mx

El torneo también premió el desempeño individual. Magaly Pérez, de "Mambas", fue la campeona anotadora femenil con 193 puntos, mientras que Víctor González Pérez, de "Cuervos", encabezó la varonil con 148 unidades.

La competencia congregó a equipos de Urecho, Peñuela, Colón, Ajuchitlán y El Tejocote, en una jornada que llenó las gradas de aficionados. El certamen se organizó a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección del Deporte Municipal, con la colaboración de la síndico municipal Eugenia González Martínez.

Equipo varonil con uniforme azul posa con trofeo y medallas junto a familiares tras la premiaci\u00f3n en Urecho Un equipo de la rama varonil posa con su trofeo durante la premiación del torneo de básquetbol en Urecho. Los seis equipos varoniles cerraron el certamen con una final disputada. rotativo.com.mx

La actividad se suma a otras acciones deportivas y comunitarias impulsadas durante la gestión municipal que encabeza Gaspar Trueba Moncada, quien tomó protesta en octubre de 2024 para las comunidades del municipio.

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