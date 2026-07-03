Colón, 3 de julio de 2026.- Los equipos "Mambas", en la rama femenil, y "Niños de la Calle", en la varonil, se coronaron campeones del torneo de básquetbol que reunió a 14 escuadras de cinco comunidades en la cancha de Urecho, en el municipio de Colón.
En la categoría femenil, donde compitieron ocho equipos, "Mambas" se quedó con el primer lugar; el segundo sitio fue para "Team Boom" y el tercero para "Clásicas". El título de la Final de Copa correspondió a "New Fénix".
En la varonil participaron seis equipos. "Niños de la Calle" ganó el campeonato tras una final cerrada, "Cuervos" terminó en segundo lugar y "Bad Boys" completó el podio.
Jugadoras de la rama femenil reciben su reconocimiento durante la premiación del torneo en Urecho. Ocho equipos compitieron en esta categoría. rotativo.com.mx
El torneo también premió el desempeño individual. Magaly Pérez, de "Mambas", fue la campeona anotadora femenil con 193 puntos, mientras que Víctor González Pérez, de "Cuervos", encabezó la varonil con 148 unidades.
La competencia congregó a equipos de Urecho, Peñuela, Colón, Ajuchitlán y El Tejocote, en una jornada que llenó las gradas de aficionados. El certamen se organizó a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección del Deporte Municipal, con la colaboración de la síndico municipal Eugenia González Martínez.
Un equipo de la rama varonil posa con su trofeo durante la premiación del torneo de básquetbol en Urecho. Los seis equipos varoniles cerraron el certamen con una final disputada. rotativo.com.mx
La actividad se suma a otras acciones deportivas y comunitarias impulsadas durante la gestión municipal que encabeza Gaspar Trueba Moncada, quien tomó protesta en octubre de 2024 para las comunidades del municipio.