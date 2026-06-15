Felifer Macías supervisa conclusión de nuevo parque en Balcones de San Pablo

Querétaro, 15 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó la conclusión del nuevo parque en la colonia Balcones de San Pablo, dentro de la delegación Epigmenio González, un espacio que sustituyó un terreno baldío por áreas deportivas, recreativas y de convivencia familiar.
La obra demandó una inversión de 10.8 millones de pesos y benefició a 1,517 personas de la demarcación sobre una superficie intervenida de 2,506 metros cuadrados.
El proyecto se inscribe en la estrategia municipal de recuperación de espacios públicos en zonas que durante años permanecieron sin atención, una línea de trabajo que el ayuntamiento ya aplicó en otras colonias de la misma delegación.
¿Qué incluye el nuevo parque de Balcones de San Pablo?
El nuevo parque de Balcones de San Pablo sustituyó un terreno baldío con una inversión municipal de 10.8 millones de pesos. rotativo.com.mx
El espacio cuenta con una cancha de usos múltiples para básquetbol y fútbol, área infantil con juegos, gimnasio al aire libre, módulo de calistenia, área de picnic, zonas de convivencia y un mirador con vista panorámica de la ciudad.
Macías afirmó que la obra muestra cómo la recuperación de espacios públicos modifica el entorno de las colonias y acerca infraestructura de calidad a sectores antes desatendidos.
Esto es lo que hacemos en el municipio de Querétaro, estamos poniendo orden y emparejando la cancha y haciendo justicia. Espacios públicos, canchas deportivas donde no había nada para el disfrute de miles de personas, es lo que estamos haciendo en el municipio de Querétaro… Estamos llegando a donde nadie llegaba, estamos haciendo lo que nadie antes hacía, orden y rumbo por el mejor futuro de nuestra historia.
El nuevo parque de Balcones de San Pablo sustituyó un terreno baldío con una inversión municipal de 10.8 millones de pesos rotativo.com.mx
Lo sostuvo el alcalde Felifer Macías durante el recorrido.
La intervención se suma al nuevo parque en Palmares, también en Epigmenio González, donde otro terreno baldío pasó a ser área pública meses atrás. El municipio siguió un esquema similar con la renovación del parque España en el Centro Histórico.
El nuevo parque incluyó además la construcción de andadores, áreas pergoladas, iluminación con luminarias solares, barandales de seguridad, muros de contención y una zona destinada para mascotas, elementos pensados para la accesibilidad y el uso de personas de todas las edades.