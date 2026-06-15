Felifer Macías supervisa conclusión de nuevo parque en Balcones de San Pablo

La obra benefició a 1,517 personas de la delegación Epigmenio González sobre 2,506 metros cuadrados con cancha, gimnasio y mirador.

Felifer Macías recorre el nuevo parque de Balcones de San Pablo junto a funcionarios municipales y vecinos de la zona

El nuevo parque de Balcones de San Pablo sustituyó un terreno baldío con una inversión municipal de 10.8 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó la conclusión del nuevo parque en la colonia Balcones de San Pablo, dentro de la delegación Epigmenio González, un espacio que sustituyó un terreno baldío por áreas deportivas, recreativas y de convivencia familiar.

La obra demandó una inversión de 10.8 millones de pesos y benefició a 1,517 personas de la demarcación sobre una superficie intervenida de 2,506 metros cuadrados.

El proyecto se inscribe en la estrategia municipal de recuperación de espacios públicos en zonas que durante años permanecieron sin atención, una línea de trabajo que el ayuntamiento ya aplicó en otras colonias de la misma delegación.

¿Qué incluye el nuevo parque de Balcones de San Pablo?


Felifer Mac\u00edas recorre el nuevo parque de Balcones de San Pablo junto a funcionarios municipales y vecinos de la zona El nuevo parque de Balcones de San Pablo sustituyó un terreno baldío con una inversión municipal de 10.8 millones de pesos. rotativo.com.mx

El espacio cuenta con una cancha de usos múltiples para básquetbol y fútbol, área infantil con juegos, gimnasio al aire libre, módulo de calistenia, área de picnic, zonas de convivencia y un mirador con vista panorámica de la ciudad.

Macías afirmó que la obra muestra cómo la recuperación de espacios públicos modifica el entorno de las colonias y acerca infraestructura de calidad a sectores antes desatendidos.

Esto es lo que hacemos en el municipio de Querétaro, estamos poniendo orden y emparejando la cancha y haciendo justicia. Espacios públicos, canchas deportivas donde no había nada para el disfrute de miles de personas, es lo que estamos haciendo en el municipio de Querétaro… Estamos llegando a donde nadie llegaba, estamos haciendo lo que nadie antes hacía, orden y rumbo por el mejor futuro de nuestra historia.

Felifer Mac\u00edas recorre el nuevo parque de Balcones de San Pablo junto a funcionarios municipales y vecinos de la zona El nuevo parque de Balcones de San Pablo sustituyó un terreno baldío con una inversión municipal de 10.8 millones de pesos rotativo.com.mx

Lo sostuvo el alcalde Felifer Macías durante el recorrido.

La intervención se suma al nuevo parque en Palmares, también en Epigmenio González, donde otro terreno baldío pasó a ser área pública meses atrás. El municipio siguió un esquema similar con la renovación del parque España en el Centro Histórico.

El nuevo parque incluyó además la construcción de andadores, áreas pergoladas, iluminación con luminarias solares, barandales de seguridad, muros de contención y una zona destinada para mascotas, elementos pensados para la accesibilidad y el uso de personas de todas las edades.

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