Detienen a siete personas señaladas por agredir a productores en Uruapan y Ziracuaretiro

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla atribuyó la detención a una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales en Uruapan y Ziracuaretiro.

Elementos de la Guardia Nacional, Sedena y agentes ministeriales de espaldas frente a una camioneta, durante un operativo de seguridad en Michoacán.

Personal de seguridad participa en el operativo realizado en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán.

Sedena / SSPC / FGR
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 11, 2026
Mariana Torres García

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Uruapan, Michoacán, 11 de agosto de 2026.- Autoridades estatales y federales detuvieron a siete personas señaladas como responsables de agredir a productores agropecuarios en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las personas detenidas fueron identificadas por el mandatario estatal, sin apellido, como Jose Luis, Marvin, Anyi, Miguel Ángel, Katia, José Manuel y Esmeralda. El material gráfico oficial que acompaña el anuncio, difundido con los logotipos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, corresponde a estas siete personas.

Placa con fotograf\u00edas y nombres de siete personas detenidas en Michoac\u00e1n, con los ojos cubiertos, difundida por Sedena, SSPC y FGR. Registro oficial de las personas detenidas en el operativo en Uruapan y Ziracuaretiro, difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.Sedena / SSPC / FGR

Ramírez Bedolla atribuyó la detención a una estrategia de coordinación entre el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR, y señaló que las personas detenidas "atentaban contra nuestros productores agropecuarios" en la región.

El gobernador agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y advirtió que quien amenace la tranquilidad de las familias michoacanas "responderá ante la ley".

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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