Uruapan, Michoacán, 11 de agosto de 2026.- Autoridades estatales y federales detuvieron a siete personas señaladas como responsables de agredir a productores agropecuarios en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las personas detenidas fueron identificadas por el mandatario estatal, sin apellido, como Jose Luis, Marvin, Anyi, Miguel Ángel, Katia, José Manuel y Esmeralda. El material gráfico oficial que acompaña el anuncio, difundido con los logotipos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, corresponde a estas siete personas.

Registro oficial de las personas detenidas en el operativo en Uruapan y Ziracuaretiro, difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Sedena / SSPC / FGR

Ramírez Bedolla atribuyó la detención a una estrategia de coordinación entre el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR, y señaló que las personas detenidas "atentaban contra nuestros productores agropecuarios" en la región.

El gobernador agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y advirtió que quien amenace la tranquilidad de las familias michoacanas "responderá ante la ley".