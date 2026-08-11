Querétaro, 11 de agosto de 2026.— Un vehículo con placas foráneas volcó en el distribuidor vial que incorpora la autopista México-Querétaro al boulevard Bernardo Quintana, en dirección a Centro Sur, tras perder la curva e impactarse contra una luminaria. El conductor era un menor de edad.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el joven no presentó lesiones. Protección Civil del municipio de Querétaro atendió el percance y tomó conocimiento del hecho.
El vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba. El impacto contra la luminaria la desprendió desde su base de concreto; la estructura cayó recargada sobre un árbol al costado de la vialidad, con daños visibles en la cimentación. La unidad registró pérdida total en carrocería y suspensión.
Las autoridades de tránsito aún no se habían presentado para atender la parte administrativa del percance.
El distribuidor vial que conduce de la autopista México-Querétaro hacia el boulevard Bernardo Quintana registra un historial de accidentes en su curva de incorporación. La mayoría de los percances tienen en común la misma causa: conductores que no reducen la velocidad al tomar el trazo y pierden el control al momento de completar la curva.