Vuelca vehículo con menor al volante en distribuidor de la autopista México-Querétaro

El impacto contra una luminaria la desprendió de su base; el vehículo, con placas foráneas, registró pérdida total en carrocería y suspensión

: Vehículo volcado con los neumáticos hacia arriba en el distribuidor vial de la autopista México-Querétaro hacia boulevard Bernardo Quintana, Querétaro PIE DE

El impacto contra la luminaria la desprendió desde su base de concreto; la estructura quedó recargada sobre un árbol al costado de la vialidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.— Un vehículo con placas foráneas volcó en el distribuidor vial que incorpora la autopista México-Querétaro al boulevard Bernardo Quintana, en dirección a Centro Sur, tras perder la curva e impactarse contra una luminaria. El conductor era un menor de edad.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el joven no presentó lesiones. Protección Civil del municipio de Querétaro atendió el percance y tomó conocimiento del hecho.

El vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba. El impacto contra la luminaria la desprendió desde su base de concreto; la estructura cayó recargada sobre un árbol al costado de la vialidad, con daños visibles en la cimentación. La unidad registró pérdida total en carrocería y suspensión.

Las autoridades de tránsito aún no se habían presentado para atender la parte administrativa del percance.

El distribuidor vial que conduce de la autopista México-Querétaro hacia el boulevard Bernardo Quintana registra un historial de accidentes en su curva de incorporación. La mayoría de los percances tienen en común la misma causa: conductores que no reducen la velocidad al tomar el trazo y pierden el control al momento de completar la curva.

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