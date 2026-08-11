El municipio instala 330 luminarias LED en el Libramiento Norponiente en un tramo de siete kilómetros

La instalación atiende una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, en la zona poniente de la capital.

Presidente municipal de Querétaro supervisa la instalación de luminarias LED en el Libramiento Norponiente durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026

Con la instalación de 330 nuevas luminarias LED, el municipio de Querétaro busca llegar a más de 117 mil luminarias instaladas en la ciudad durante 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro instaló 330 nuevas luminarias LED en el Libramiento Norponiente, una vialidad de carácter federal que atraviesa la zona poniente de la capital en un tramo de siete kilómetros. Los trabajos se realizaron durante la madrugada del martes para evitar afectaciones al tránsito.

La acción respondió a una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la supervisión de la instalación y señaló que la iluminación incide tanto en la seguridad pública como en la seguridad vial de quienes transitan por esa vialidad.

Presidente municipal de Quer\u00e9taro supervisa la instalaci\u00f3n de luminarias LED en el Libramiento Norponiente durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026 El municipio instaló 330 luminarias en un tramo de siete kilómetros del Libramiento Norponiente para atender una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. rotativo.com.mx

El Municipio asumió la instalación del alumbrado aunque la vialidad es de jurisdicción federal. El alcalde precisó que el tema de luminarias en ese tramo corresponde al gobierno local y que durante este año la ciudad alcanzará más de 117 mil luminarias instaladas.

Presidente municipal de Quer\u00e9taro supervisa la instalaci\u00f3n de luminarias LED en el Libramiento Norponiente durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026 Con la instalación de 330 nuevas luminarias LED, el municipio de Querétaro busca llegar a más de 117 mil luminarias instaladas en la ciudad durante 2026. rotativo.com.mx

El Libramiento Norponiente figuraba desde abril entre las zonas prioritarias del programa de alumbrado, junto con el acceso a Altos de Juriquilla y Boulevard Peñaflor, según el anuncio que el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, había hecho en aquel momento. Rotativo

El mismo funcionario añadió que la tecnología LED de las luminarias instaladas permite un manejo más eficiente de los recursos energéticos, lo que contribuye al objetivo de consolidar una capital sustentable.

Presidente municipal de Quer\u00e9taro supervisa la instalaci\u00f3n de luminarias LED en el Libramiento Norponiente durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026 El municipio instaló 330 luminarias en un tramo de siete kilómetros del Libramiento Norponiente para atender una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. rotativo.com.mx

El municipio habilitó la línea 070 para que ciudadanos reporten puntos sin luz que requieran atención de las cuadrillas de Servicios Públicos. En otras intervenciones recientes de alumbrado, el municipio ha incorporado luminarias solares en espacios como el nuevo parque de la colonia Balcones de San Pablo, dentro de un programa más amplio de mejora de la infraestructura pública.

gobierno seguridad infraestructura felifer macias

Reciente

El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez habla ante jóvenes de Colón durante foro ciudadano del PVEM en Querétaro
Querétaro

Ricardo Astudillo lleva foro a Colón en su búsqueda por coordinar la 4T en Querétaro

El legislador del Partido Verde señaló que Colón cuenta con 11 parques industriales y más de 150 empresas instaladas como base para el desarrollo juvenil.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante el encuentro con liderazgos de Rosa de Castilla en San Juan del Río
San Juan del Río

Municipio de San Juan del Río lleva servicios y señaléticas a la comunidad Rosa de Castilla

La Secretaría de Obras Públicas instaló cuatro señaléticas y pintó reductores de velocidad durante la jornada comunitaria.

Trabajador de Servicios Públicos Municipales desazolva rejilla pluvial bajo lluvia intensa en vialidad de Querétaro la noche del 10 de agosto de 2026
Editorial

Protección Civil atendió nueve reportes por lluvias en Querétaro; rescató a un hombre en Pasteur

El punto con mayor tirante fue Corregidora Norte, con 70 centímetros; la vialidad permaneció cerrada mientras se desazolvaban las rejillas obstruidas por basura.

Hombre detenido por la Policía Municipal de El Marqués, con el rostro cubierto por la corporación, vestido con chaleco oscuro, sobre fondo blanco.
Querétaro

Detienen a "El Abuelo" por presunta marihuana en paseos del Marqués

Elementos municipales detuvieron al hombre tras una denuncia ciudadana; fue trasladado a la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud.