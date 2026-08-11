Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro instaló 330 nuevas luminarias LED en el Libramiento Norponiente, una vialidad de carácter federal que atraviesa la zona poniente de la capital en un tramo de siete kilómetros. Los trabajos se realizaron durante la madrugada del martes para evitar afectaciones al tránsito.
La acción respondió a una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la supervisión de la instalación y señaló que la iluminación incide tanto en la seguridad pública como en la seguridad vial de quienes transitan por esa vialidad.
El municipio instaló 330 luminarias en un tramo de siete kilómetros del Libramiento Norponiente para atender una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. rotativo.com.mx
El Municipio asumió la instalación del alumbrado aunque la vialidad es de jurisdicción federal. El alcalde precisó que el tema de luminarias en ese tramo corresponde al gobierno local y que durante este año la ciudad alcanzará más de 117 mil luminarias instaladas.
Con la instalación de 330 nuevas luminarias LED, el municipio de Querétaro busca llegar a más de 117 mil luminarias instaladas en la ciudad durante 2026. rotativo.com.mx
El Libramiento Norponiente figuraba desde abril entre las zonas prioritarias del programa de alumbrado, junto con el acceso a Altos de Juriquilla y Boulevard Peñaflor, según el anuncio que el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, había hecho en aquel momento. Rotativo
El mismo funcionario añadió que la tecnología LED de las luminarias instaladas permite un manejo más eficiente de los recursos energéticos, lo que contribuye al objetivo de consolidar una capital sustentable.
El municipio instaló 330 luminarias en un tramo de siete kilómetros del Libramiento Norponiente para atender una solicitud de vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. rotativo.com.mx
El municipio habilitó la línea 070 para que ciudadanos reporten puntos sin luz que requieran atención de las cuadrillas de Servicios Públicos. En otras intervenciones recientes de alumbrado, el municipio ha incorporado luminarias solares en espacios como el nuevo parque de la colonia Balcones de San Pablo, dentro de un programa más amplio de mejora de la infraestructura pública.