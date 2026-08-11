Vinculan a proceso a "La Picuda" por homicidio en Santa Rosa Jáuregui

El hombre, señalado como probable generador de violencia en la comunidad, enfrenta prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria.

Tarjeta informativa de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre la vinculación a proceso de un hombre por homicidio, con fotografía de identificación de rostro difuminado.

Fotografía de identificación del imputado, con rostro difuminado, difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 11, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) informó que un juez de control vinculó a proceso a Adalberto "N", alias "La Picuda", por el delito de homicidio calificado, derivado de hechos ocurridos en la comunidad de Puerta de Aguirre, delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación de la dependencia, la noche del 18 de julio de 2026 el imputado presuntamente accionó un arma de fuego contra la víctima, quien se encontraba al exterior de una taquería. La persona ofendida fue trasladada a un hospital, donde murió a consecuencia de la lesión producida por el proyectil, según el reporte de la Fiscalía.

La FGEQ señaló que sus actos de investigación permitieron identificar a Adalberto "N" como probable interviniente en el hecho y obtener el mandamiento judicial correspondiente. La dependencia lo identifica, además, dentro de sus investigaciones como probable generador de violencia en la comunidad donde ocurrieron los hechos; este señalamiento corresponde a la Fiscalía y no equivale a una determinación judicial adicional.

La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a "La Picuda" por homicidio calificado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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