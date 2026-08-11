El Marqués, 11 de agosto de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués detuvieron a un hombre identificado como Luis "N", conocido como "El Abuelo", en el fraccionamiento Paseos del Marqués, luego de atender una denuncia ciudadana, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).
De acuerdo con la corporación, los oficiales lo ubicaron sobre la Avenida Paseos del Marqués con una sustancia que presentaba características propias de la marihuana. Tras informarle los derechos que lo asisten, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.
La dependencia municipal no detalló la cantidad de sustancia asegurada ni si se practicó una prueba de campo que confirme su composición.
La detención se suma a otros casos de narcomenudeo detectados en el municipio, como el registrado meses atrás en colonia La Pradera o los cateos de la estrategia Sinergia ejecutados en El Marqués.
La SSPyTM señaló que los reportes al 9-1-1 y, de forma anónima, al 089, son las vías para dar seguimiento a denuncias de este tipo en el municipio.