Detienen a "El Abuelo" por presunta marihuana en paseos del Marqués

Elementos municipales detuvieron al hombre tras una denuncia ciudadana; fue trasladado a la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud.

Hombre detenido por la Policía Municipal de El Marqués, con el rostro cubierto por la corporación, vestido con chaleco oscuro, sobre fondo blanco.

El hombre detenido en Paseos del Marqués fue presentado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués.

SSPyTM El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 11 de agosto de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués detuvieron a un hombre identificado como Luis "N", conocido como "El Abuelo", en el fraccionamiento Paseos del Marqués, luego de atender una denuncia ciudadana, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

De acuerdo con la corporación, los oficiales lo ubicaron sobre la Avenida Paseos del Marqués con una sustancia que presentaba características propias de la marihuana. Tras informarle los derechos que lo asisten, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.

La dependencia municipal no detalló la cantidad de sustancia asegurada ni si se practicó una prueba de campo que confirme su composición.

La detención se suma a otros casos de narcomenudeo detectados en el municipio, como el registrado meses atrás en colonia La Pradera o los cateos de la estrategia Sinergia ejecutados en El Marqués.

La SSPyTM señaló que los reportes al 9-1-1 y, de forma anónima, al 089, son las vías para dar seguimiento a denuncias de este tipo en el municipio.

seguridad sucesos criminalidad

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