Querétaro, 17 de marzo de 2026. — Entre 12 y 15 negocios ubicados sobre avenida Corregidora, en la zona del Tepe, registran afectaciones directas por las obras del tren México-Querétaro, aunque el resto de la actividad comercial en el barrio y el centro histórico se mantiene con mínimo impacto, informó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

El tramo intervenido se concentra entre Riva Palacio y el puente, donde los establecimientos más cercanos a la construcción resienten la reducción de flujo peatonal y vehicular.

De acuerdo con el alcalde, en toda la zona operan más de mil unidades económicas, por lo que la afectación representa menos del 2% del total. Hasta el momento, la Federación no ha concretado las compensaciones económicas comprometidas para los comerciantes impactados.

El municipio mantiene acompañamiento directo con los negocios afectados y traslada sus solicitudes a las mesas de trabajo con el gobierno federal.

"La Federación se comprometió a dar compensaciones económicas a los comercios afectados", explicó Macías Olvera, quien precisó que desde el ayuntamiento se canalizan estos casos para agilizar la entrega de recursos.

La coordinación entre autoridades municipales y estatales ha permitido que el tianguis del Tepe y otros comercios de la zona continúen operando sin interrupciones mayores.

Según el edil, esta planeación conjunta evitó que las afectaciones se extendieran a un área más amplia del centro histórico de Querétaro.

Obra del tren avanza al 50% en zona del Tepe

La construcción presenta un avance cercano a la mitad de su ejecución total, lo que mantiene los tiempos dentro del calendario previsto. Macías Olvera señaló que el ritmo de obra ha contribuido a reducir la duración de las molestias para comerciantes y vecinos de la zona.

El alcalde indicó que, mientras se concretan los apoyos federales, el municipio explora alternativas propias para brindar atención a los establecimientos con mayores pérdidas.

También aseguró que ningún comercio afectado quedará sin seguimiento, independientemente de los tiempos que tome la gestión ante la obra federal del tren interurbano.