Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- El gobierno federal solicitará formalmente al FBI información sobre su participación en la operación que derivó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de que el buró estadounidense presentara como parte de un operativo propio el avión utilizado en el traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos en 2024.

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a la Fiscalía General de la República tramitar la solicitud, informó el canciller Roberto Velasco Álvarez en la conferencia presidencial de la víspera, donde el Gabinete de Seguridad presentó una cronología del caso desde la captura de Ovidio Guzmán López, el 5 de enero de 2023, hasta el traslado forzado de Zambada por parte de Joaquín Guzmán López.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que, de confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno mexicano, se configuraría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la carta de la OEA, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

Recordó que el entonces embajador Ken Salazar afirmó que ninguna agencia estadounidense intervino, versión que la información reciente contradice: "alguien mintió", planteó el gabinete.

Rodríguez subrayó además que Estados Unidos pactó con la delincuencia organizada al cambiar la medida cautelar de Ovidio Guzmán y recibir a 17 de sus familiares sin informar previamente a México. "Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie", remató.

El reclamo se suma a un frente bilateral ya tenso por el caso Rocha Moya</a>, la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, y por la presión sostenida de Washington sobre la cúpula del Cártel de Sinaloa, que mantiene una recompensa millonaria por los hijos prófugos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El detonante inmediato del reclamo fue la revelación de que el avión empleado en el traslado de Zambada desde Sinaloa será exhibido en un museo de Texas dentro de una exposición de aeronaves de guerra, en la que el FBI lo presenta como pieza de un operativo de esa agencia.