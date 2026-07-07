Estados Unidos sostiene la presión: reitera 10 mdd por los hijos prófugos de "El Chapo"

La agencia HSI recordó la oferta por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán en medio de los operativos federales en Sinaloa.

Autoridades de Estados Unidos mantienen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El gobierno de Estados Unidos reiteró la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como presuntos líderes de la facción conocida como Los Chapitos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 07, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- La presión de Estados Unidos sobre la cúpula del Cártel de Sinaloa se mantuvo esta semana con la reiteración de la recompensa por los dos hijos prófugos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos recordó el 6 de julio que ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y otros 10 millones por Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Ambos son señalados como líderes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La agencia advirtió que deben ser considerados armados y peligrosos, por lo que exhortó a la población a no intentar detenerlos.

El recordatorio se dio en medio del reforzamiento de operativos federales en la entidad, donde el fin de semana dos ataques armados dejaron un elemento de la Marina muerto, tres heridos y 10 presuntos agresores abatidos, además de tres detenidos.

La disputa entre las facciones de Los Chapitos y sus rivales dentro del propio cártel permanece activa desde septiembre de 2024, tras la detención en Estados Unidos de uno de los fundadores de la organización en julio de ese año.

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