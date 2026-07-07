Torreón, Coahuila, 7 de julio de 2026.- Un menor de dos años con pérdida auditiva severa en ambos oídos recuperó la función tras una cirugía de implante coclear realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

La intervención forma parte de un programa que la UMAE No. 71 inició recientemente para colocar implantes cocleares a derechohabientes con hipoacusia bilateral profunda.

Según el hospital, los pacientes atendidos bajo este esquema podrán recuperar más del 90 por ciento de su capacidad auditiva, lo que favorece la comunicación con su entorno.

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología, Héctor Hernández Flores, informó que se trató de la primera cirugía de colocación de implante coclear en ese hospital. El paciente, identificado como Diego, recibió un implante en cada oído.

Luis Alberto Maeda Núñez, otro de los especialistas que participó en la operación, explicó que al bebé se le colocó un implante coclear bilateral para sustituir el oído interno mediante un dispositivo que aporta estimulación auditiva y permite desarrollar las interconexiones neuronales necesarias para el lenguaje y la comunicación.

El implante se complementa con un procesador de sonido que se coloca en la parte exterior del oído. Dos micrófonos del procesador captan los sonidos y los envían al implante, donde se convierten en señales que llegan a la cóclea a través de un electrodo; el cerebro las interpreta como sonidos.

Diana N., madre de Diego, relató que ella y su esposo se enteraron de que el Seguro Social realizaría estas cirugías, por lo que solicitaron informes y fueron orientados por su médico familiar en Ciudad Juárez y después por un especialista, hasta ser atendidos en la UMAE No. 71 de Torreón.

“Es un deseo cumplido, una bendición. Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo: por el proceso, por los especialistas, por los doctores que han sido tan empáticos con nosotros”, expresó.

El menor se adapta actualmente a sus implantes, en rehabilitación continua y bajo supervisión del equipo de Otorrinolaringología, que da seguimiento a las dudas de los padres.

Hernández Flores destacó que la UMAE No. 71 de Torreón es el primer hospital del IMSS en el norte del país donde se realizan estas cirugías, al contar con la infraestructura y el personal capacitado.