Cuitzeo, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Elementos de la Guardia Civil de Michoacán detuvieron a un hombre en la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Cuitzeo, luego de que se detectara que el tractocamión con plataforma que conducía transportaba un vehículo tipo Polaris RZR con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la plataforma se trasladaban dos vehículos: un Jeep Wrangler y el vehículo tipo RZR señalado con reporte de robo. El operador fue asegurado por los llamados "Guardianes del Camino".

El indiciado y los vehículos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

*No se ha confirmado públicamente el nombre del detenido ni el resultado de su situación jurídica. Este medio dará seguimiento a la información conforme se confirmen nuevos datos.