Magdalena, Jalisco, 13 de julio.- Protección Civil de Jalisco confirmó nueve personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, por el choque múltiple registrado el domingo 12 de julio en la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, luego de que los reportes preliminares llegaran a señalar hasta 16 víctimas mortales. Una décima víctima fue notificada de manera extraoficial, sin confirmación de las autoridades jaliscienses.

Sobre los lesionados existe discrepancia entre las propias corporaciones: la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos reportó 10, mientras que Protección Civil de Magdalena y la Comisión Nacional de Emergencias en Nayarit contabilizaron 13, entre ellos ocho civiles, tres trabajadores de mantenimiento de la autopista y dos elementos de la Guardia Nacional, reportados graves. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Guadalajara, Magdalena y Tepic.

De acuerdo con Protección Civil de Magdalena, la mayoría de los fallecidos quedaron calcinados; en el siniestro se incendiaron siete vehículos, dos de ellos unidades de carga.

Según los reportes oficiales, el conductor de un tractocamión que circulaba por el carril de alta velocidad presentó una falla en los frenos e intentó incorporarse al carril de baja para usar la rampa de frenado de emergencia, pero se encontró con un percance previo entre dos tractocamiones que ya era atendido por elementos de la Guardia Nacional. Sin posibilidad de detenerse, impactó por alcance a cinco vehículos y a otra unidad de carga involucrada en el primer accidente.

El operador fue retenido por elementos de la Guardia Nacional con apoyo de personal de la caseta Plan de Barrancas y quedó a disposición de las autoridades, informó el delegado de la Comisión Nacional de Emergencias en Nayarit, Josh Ojeda. La Fiscalía de Jalisco quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que los heridos reciben atención en hospitales públicos y privados y ofreció apoyo a las familias afectadas.

La Guardia Nacional Carreteras reportó el cierre total de la circulación hacia Tepic en el kilómetro 066+500; los desvíos operaron por Ixtlán del Río para quienes se dirigían a Guadalajara y por Magdalena hacia Tepic, mientras continuaban las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestradas.

El tramo de Plan de Barrancas, en la Sierra Madre Occidental, es conocido por sus descensos pronunciados que han provocado accidentes de vehículos pesados con fallas de frenos; el diario La Jornada documenta al menos 34 personas muertas en esa zona desde 2011.