México destina cerca de 59 mil mdp a infraestructura educativa en 2026

Los recursos financiarán mejoras en educación básica, nuevos bachilleratos y ampliación de planteles universitarios en el país.

Claudia Sheinbaum presenta la inversión federal para infraestructura educativa durante la conferencia presidencial

Claudia Sheinbaum informa sobre la inversión federal destinada en 2026 a escuelas, bachilleratos y universidades públicas de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- Cerca de 59 mil millones de pesos serán destinados durante 2026 a mejorar, ampliar y construir infraestructura educativa en México, mediante programas dirigidos a escuelas de nivel básico, bachilleratos y universidades públicas.

La inversión federal anunciada asciende a 58 mil 415.3 millones de pesos y no incluye los recursos que ejercen directamente los gobiernos estatales, de acuerdo con el desglose presentado por la Secretaría de Educación Pública durante la conferencia presidencial.

Del monto total, 37 mil 715 millones de pesos corresponden a educación básica. En esta bolsa se contemplan 22 mil 694 millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra y otros 15 mil 21 millones mediante mecanismos federales de infraestructura.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los recursos representan una inversión federal sin considerar las aportaciones estatales.

Inversión histórica de 59 mil millones de pesos para las escuelas en el país, sin considerar lo que invierten directamente las entidades federativas, esto es solo lo que invertimos desde el Gobierno de México”, declaró.

El programa La Escuela es Nuestra entrega los recursos directamente a comités integrados por madres y padres de familia, quienes determinan mediante asambleas qué obras, reparaciones o equipamiento requieren los planteles.

Durante 2026, este mecanismo ha atendido 71 mil 482 escuelas con una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos, informó Pamela López Ruiz, directora general del programa.

Los recursos se asignan considerando condiciones de vulnerabilidad, marginación y rezago social. La cobertura comprende centros de atención múltiple, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Todos estos logros han sido posibles gracias a la participación de las madres, padres, maestras, maestros, que integran las comunidades escolares y se involucran en todas las mejoras que pueden llevar a cabo en sus escuelas”, señaló López Ruiz.

Para educación media superior se asignaron 10 mil 916.4 millones de pesos. El plan contempla 31 nuevos Bachilleratos Nacionales, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y la intervención de 370 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

La SEP calcula que estas acciones permitirán habilitar 156 mil 240 lugares adicionales para estudiantes de bachillerato.

La inversión destinada a educación superior asciende a 9 mil 783.9 millones de pesos. Incluye infraestructura para la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y universidades estatales.

También considera a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, instituciones interculturales y proyectos educativos incluidos en el Plan Michoacán.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, añadió que los programas de Becas para el Bienestar cerrarán 2026 con 22 millones de estudiantes beneficiarios en los distintos niveles educativos.

La nueva inversión amplía el programa federal anunciado previamente para infraestructura escolar y educación media superior, que contempla más de 500 intervenciones durante 2026 en diferentes regiones del país.

mexico educacion gobierno claudia sheinbaum

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