299 infractores cumplen 2 mil horas de trabajo comunitario en Querétaro

En 37 jornadas realizadas de enero a junio, las personas sancionadas rehabilitaron 18 espacios públicos en distintas colonias de la capital.

Elemento de la Policía Municipal supervisa jornada de trabajo comunitario en Querétaro

Un elemento de la Policía Municipal de Querétaro supervisa el desarrollo de una jornada de trabajo comunitario en un espacio público de la capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Doscientas noventa y nueve personas infractoras cumplieron 2 mil 58 horas de trabajo comunitario durante el primer semestre de 2026, mediante 37 Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad supervisadas por la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), en coordinación con personal operativo policial.

Las jornadas permitieron la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de 18 espacios públicos ubicados en las colonias Colinas del Poniente, Comunidad La Monja, Fuentes Residencial, Jardines de Azucenas, Jurica Pueblo, La Loma, La Luna, La Obrera, La Popular, La Unión, Las Teresas, Lindavista, Mercurio, Rancho Largo, San Francisco de la Palma, San Pablo y Santa María Magdalena.

Persona infractora realiza labores de limpieza en jornada de trabajo comunitario en Quer\u00e9taro Una persona sancionada por faltas administrativas realiza labores de pintura en un espacio público, como parte de las Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad en Querétaro. rotativo.com.mx

El esquema forma parte del Modelo de Justicia Cívica del municipio, que en semestres previos ya había reportado resultados similares: entre enero y junio de 2025, la corporación documentó 519 personas infractoras en 22 jornadas de trabajo comunitario, lo que ubica la cifra actual por debajo de la registrada un año atrás.

De acuerdo con la SSPMQ, las faltas administrativas más recurrentes durante el primer semestre de 2026 fueron el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad, la portación de instrumentos para consumo de sustancias prohibidas y la conducción de un automóvil en estado inconveniente.

Persona infractora realiza labores de limpieza en jornada de trabajo comunitario en Quer\u00e9taro Una persona sancionada por faltas administrativas realiza labores de desmalezado en un espacio público, como parte de las Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad en Querétaro. rotativo.com.mx

El patrón coincide con el que Querétaro reportó como principal motivo de remisión a juzgados cívicos durante 2025, cuando el consumo de alcohol en vía pública encabezó las infracciones registradas en el municipio.

Las personas remitidas por estas conductas fueron puestas a disposición de Juzgado Cívico, instancia donde se determinó su situación jurídica y las sanciones correspondientes, entre ellas el trabajo comunitario.

gobierno seguridad infracciones sspm

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