Querétaro, 13 de julio de 2026.- Doscientas noventa y nueve personas infractoras cumplieron 2 mil 58 horas de trabajo comunitario durante el primer semestre de 2026, mediante 37 Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad supervisadas por la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), en coordinación con personal operativo policial.
Las jornadas permitieron la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de 18 espacios públicos ubicados en las colonias Colinas del Poniente, Comunidad La Monja, Fuentes Residencial, Jardines de Azucenas, Jurica Pueblo, La Loma, La Luna, La Obrera, La Popular, La Unión, Las Teresas, Lindavista, Mercurio, Rancho Largo, San Francisco de la Palma, San Pablo y Santa María Magdalena.
Una persona sancionada por faltas administrativas realiza labores de pintura en un espacio público, como parte de las Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad en Querétaro. rotativo.com.mx
El esquema forma parte del Modelo de Justicia Cívica del municipio, que en semestres previos ya había reportado resultados similares: entre enero y junio de 2025, la corporación documentó 519 personas infractoras en 22 jornadas de trabajo comunitario, lo que ubica la cifra actual por debajo de la registrada un año atrás.
De acuerdo con la SSPMQ, las faltas administrativas más recurrentes durante el primer semestre de 2026 fueron el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad, la portación de instrumentos para consumo de sustancias prohibidas y la conducción de un automóvil en estado inconveniente.
Una persona sancionada por faltas administrativas realiza labores de desmalezado en un espacio público, como parte de las Jornadas de Trabajo a Favor de la Comunidad en Querétaro. rotativo.com.mx
El patrón coincide con el que Querétaro reportó como principal motivo de remisión a juzgados cívicos durante 2025, cuando el consumo de alcohol en vía pública encabezó las infracciones registradas en el municipio.
Las personas remitidas por estas conductas fueron puestas a disposición de Juzgado Cívico, instancia donde se determinó su situación jurídica y las sanciones correspondientes, entre ellas el trabajo comunitario.