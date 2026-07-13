Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- El canónigo Daniel Víctor Villalobos Ortiz fue nombrado nuevo rector de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, en sustitución de Efraín Hernández Díaz, quien presentó su renuncia al cargo.

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, informó que la designación se produjo después de analizar las propuestas del Venerable Cabildo de Guadalupe y del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El nombramiento forma parte de una renovación institucional y pastoral que busca preparar al santuario para la conmemoración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano, prevista para el 12 de diciembre de 2031.

“Con la mirada puesta en los 500 años del Acontecimiento Guadalupano, iniciamos una etapa de renovación institucional”, señaló Aguiar Retes.

Actualizarán procesos administrativos y pastorales

La nueva administración deberá revisar y actualizar los procesos administrativos, operativos y pastorales de la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica de México y América Latina.

El proyecto tomará como referencia criterios aplicados en las basílicas papales de Santa María la Mayor y San Pedro, en Roma, además de las disposiciones civiles y eclesiales vigentes.

Aguiar Retes indicó que el propósito será fortalecer la organización interna, mejorar la atención a los peregrinos y garantizar que las actividades del santuario respondan a su misión evangelizadora.

El cardenal afirmó que la renovación busca “asegurar que toda la vida de la Basílica esté siempre al servicio de su razón de ser: anunciar a Jesucristo”.

También se promoverá una mayor coordinación entre las áreas que participan en la administración, la atención pastoral, la celebración del culto y la recepción de visitantes.

El santuario recibe cada año a millones de personas, especialmente durante las celebraciones del 12 de diciembre. En años anteriores, Rotativo ha documentado la llegada masiva de peregrinos a la Basílica de Guadalupe procedentes de diferentes regiones del país.

Preparación espiritual comenzó en 2022

La preparación para el aniversario guadalupano comenzó en 2022 mediante la Novena Intercontinental Guadalupana, un itinerario espiritual de nueve años que concluirá el 12 de diciembre de 2031.

El proyecto fue impulsado durante el pontificado del papa Francisco y contempla actividades pastorales para comunidades católicas de México y otros países.

La renovación administrativa se suma a las revisiones internas realizadas desde 2025, cuyos resultados fueron informados a la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Nunciatura Apostólica y la Santa Sede.

Según Aguiar Retes, durante el proceso fueron escuchadas personas involucradas en las diferentes áreas de la Basílica para identificar oportunidades de mejora en la organización y en la atención que se proporciona diariamente.

La relevancia nacional del santuario también se refleja en peregrinaciones como la que realizan cada año miles de queretanos. En 2025, más de 22 mil peregrinos se concentraron en San Juan del Río antes de continuar hacia el Tepeyac.

Crearán comisión para el aniversario guadalupano

La Arquidiócesis Primada de México constituirá una comisión encargada de coordinar las actividades por los 500 años del Acontecimiento Guadalupano.

El organismo estará integrado por representantes de la Vicaría del Clero, la Vicaría de los Laicos en el Mundo, la Vicaría para la Vida Consagrada, la Vicaría de Pastoral y la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis.

Su función será articular las iniciativas religiosas y pastorales que se desarrollen durante los próximos años, tanto en México como en otras comunidades católicas.

Aguiar Retes llamó a recibir el cambio de rector y la reorganización institucional con unidad, evitando interpretaciones que puedan generar divisiones dentro de la Iglesia.

“Es una llamada providencial para renovar nuestro compromiso pastoral”, expresó el arzobispo.