Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- México presentará denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales durante operativos o dentro de centros de internamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones legales serán formalizadas este lunes para exigir investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

“Entre ellos el último, que fue prácticamente ultimado”, declaró al referirse al caso ocurrido en Houston, donde las autoridades locales mantienen abierta una investigación.

La mandataria señaló que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para informarle sobre el procedimiento que seguirá el Gobierno mexicano.

De acuerdo con Sheinbaum, el diplomático estadounidense se mostró receptivo ante las preocupaciones planteadas por México sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes.

La Presidenta sostuvo que la defensa de los mexicanos en el exterior no corresponde únicamente al Ejecutivo federal o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que llamó al Congreso de la Unión y a los partidos políticos a respaldar las acciones.

“No queremos afectar la relación, pero imaginen si fuéramos omisos en la defensa de los connacionales. Es un asunto de todas las fuerzas, no solo de la Presidenta ni de la Cancillería”, expresó.

Claudia Sheinbaum informa que México presentará denuncias ante autoridades estadounidenses por la muerte de 17 connacionales vinculada con operativos o centros del ICE. rotativo.com.mx

Sheinbaum cuestionó que algunos fallecimientos dentro de centros migratorios hayan sido atribuidos a suicidios sin ofrecer información suficiente a las familias ni explicar las circunstancias de cada caso.

“Como mexicanos nos indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación, que se diga que fue suicidio sin ninguna explicación”, añadió.

El Gobierno mexicano ha dado seguimiento a otros casos de connacionales afectados en instalaciones migratorias estadounidenses, entre ellos el acompañamiento brindado a la familia de un potosino que murió después de resultar herido en un ataque dentro de un centro del ICE en Texas.

La mandataria consideró que las denuncias penales no deben perjudicar la relación bilateral, ya que México mantendrá la cooperación comercial y de seguridad con Estados Unidos, pero sin dejar de exigir respeto a los derechos humanos.

También calificó como indignantes las imágenes relacionadas con la muerte de Lorenzo Salgado y afirmó que el caso provocó rechazo incluso entre habitantes de Houston.

“No podemos seguir solo con las cartas diplomáticas que no han dado resultados. Que haya una investigación del Departamento de Justicia y las fiscalías estatales. Que se investiguen los hechos”, sostuvo.

México enviará además una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar su intervención y seguimiento.

Las nuevas acciones ocurren en medio de cuestionamientos a la política migratoria estadounidense y de resoluciones judiciales que han limitado temporalmente algunos operativos del ICE en espacios considerados sensibles.