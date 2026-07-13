México denunciará 17 muertes de connacionales vinculadas con operativos del ICE

Claudia Sheinbaum anunció acciones ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia por fallecimientos ocurridos durante operativos o detenciones.

Claudia Sheinbaum habla sobre la defensa de migrantes mexicanos en Estados Unidos

La Presidenta afirmó que las denuncias no deben afectar la relación bilateral y pidió respaldo político para defender a los connacionales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- México presentará denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales durante operativos o dentro de centros de internamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones legales serán formalizadas este lunes para exigir investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

“Entre ellos el último, que fue prácticamente ultimado”, declaró al referirse al caso ocurrido en Houston, donde las autoridades locales mantienen abierta una investigación.

La mandataria señaló que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para informarle sobre el procedimiento que seguirá el Gobierno mexicano.

De acuerdo con Sheinbaum, el diplomático estadounidense se mostró receptivo ante las preocupaciones planteadas por México sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes.

La Presidenta sostuvo que la defensa de los mexicanos en el exterior no corresponde únicamente al Ejecutivo federal o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que llamó al Congreso de la Unión y a los partidos políticos a respaldar las acciones.

“No queremos afectar la relación, pero imaginen si fuéramos omisos en la defensa de los connacionales. Es un asunto de todas las fuerzas, no solo de la Presidenta ni de la Cancillería”, expresó.

Claudia Sheinbaum anuncia acciones legales por la muerte de mexicanos vinculada con operativos del ICE Claudia Sheinbaum informa que México presentará denuncias ante autoridades estadounidenses por la muerte de 17 connacionales vinculada con operativos o centros del ICE. rotativo.com.mx

Sheinbaum cuestionó que algunos fallecimientos dentro de centros migratorios hayan sido atribuidos a suicidios sin ofrecer información suficiente a las familias ni explicar las circunstancias de cada caso.

“Como mexicanos nos indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación, que se diga que fue suicidio sin ninguna explicación”, añadió.

El Gobierno mexicano ha dado seguimiento a otros casos de connacionales afectados en instalaciones migratorias estadounidenses, entre ellos el acompañamiento brindado a la familia de un potosino que murió después de resultar herido en un ataque dentro de un centro del ICE en Texas.

La mandataria consideró que las denuncias penales no deben perjudicar la relación bilateral, ya que México mantendrá la cooperación comercial y de seguridad con Estados Unidos, pero sin dejar de exigir respeto a los derechos humanos.

También calificó como indignantes las imágenes relacionadas con la muerte de Lorenzo Salgado y afirmó que el caso provocó rechazo incluso entre habitantes de Houston.

“No podemos seguir solo con las cartas diplomáticas que no han dado resultados. Que haya una investigación del Departamento de Justicia y las fiscalías estatales. Que se investiguen los hechos”, sostuvo.

México enviará además una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar su intervención y seguimiento.

Las nuevas acciones ocurren en medio de cuestionamientos a la política migratoria estadounidense y de resoluciones judiciales que han limitado temporalmente algunos operativos del ICE en espacios considerados sensibles.

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