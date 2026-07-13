Reportan 18 muertos en choque múltiple e incendio en la autopista Guadalajara-Tepic

Magdalena, Jalisco, 12 de julio.- Al menos 18 personas perdieron la vida en un choque múltiple seguido de un incendio registrado este domingo en la autopista federal 15D Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, de acuerdo con los primeros reportes del lugar. La cifra es preliminar y está sujeta a la confirmación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Según la versión preliminar del reporte, un tráiler que circulaba con dirección a Tepic se quedó sin frenos y tomó la línea roja que conduce a la rampa de emergencia de frenado; sin embargo, el carril se encontraba bloqueado por vehículos involucrados en un accidente previo, contra los que terminó impactando.

El humo del incendio se eleva sobre la autopista mientras cuerpos de emergencia trabajan en la zona, según los primeros reportes del lugar. rotativo.com.mx

Al menos cuatro unidades se incendiaron tras el choque, incluida la unidad pesada. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

En la zona trabajaron paramédicos de AMEC y elementos de la Guardia Nacional que, de acuerdo con el mismo reporte, ya no pudieron auxiliar a los ocupantes de los vehículos incendiados.

Una grúa labora en la zona del choque múltiple registrado en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, de acuerdo con el reporte preliminar. rotativo.com.mx

El área permanece acordonada para preservar la escena, a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que realizará el levantamiento de indicios; el número de personas fallecidas podría variar tras esas diligencias.

La circulación en sentido a Tepic se encuentra cerrada y, según el reporte, permanecerá así por al menos cinco horas más. Se recomienda a los automovilistas anticipar rutas alternas.