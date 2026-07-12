Querétaro, 12 de julio de 2026.- El operativo vial por la obra federal del Tren México-Querétaro entró en operación este sábado en el bulevar Bernardo Quintana, donde personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y del Municipio de Querétaro ordena la circulación entre carriles confinados y contraflujos.
La AMEQ informó que dará seguimiento permanente al dispositivo y brindará atención en la zona para agilizar los traslados durante los trabajos.
La dependencia pidió a la ciudadanía consultar la información actualizada en el sitio ameq.live, la aplicación Orobus, el canal Obras Tren Qro, así como Waze o Google Maps, antes de salir, para planear los recorridos.
Se trata de la primera etapa de los cierres de carriles y contraflujos anunciados por la AMEQ: en el sentido de Plaza del Parque a Los Arcos operan un carril lateral y un carril central en contraflujo, con tres carriles disponibles, mientras que de Los Arcos a Plaza del Parque circulan dos carriles.
La intervención federal en el puente de Bernardo Quintana iniciará el lunes 13 de julio y concluirá el 30 de agosto, con trabajos las 24 horas los siete días de la semana, de acuerdo con lo informado por el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres.
Por la vialidad circulan en promedio 150 mil vehículos diarios, por lo que el dispositivo contempla 166 auxiliares viales, 25 cruces semaforizados en destello y 160 puntos señalizados para desvíos.
Durante el operativo está prohibido el paso de vehículos de carga y de transporte de personal privado por la zona, donde además permanecen de forma fija una grúa y una pipa para atender contingencias. Las líneas 070 y *8800 ofrecen orientación telefónica.
A estas medidas se suman los horarios escalonados y sedes alternas que el gobierno estatal aplicará desde el lunes 13 de julio para reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en vialidades conurbadas al bulevar.
Barreras viales delimitan los carriles habilitados sobre Bernardo Quintana durante la primera etapa del dispositivo de movilidad.
El aforo avanza entre los carriles confinados; por la vialidad circulan en promedio 150 mil vehículos al día.
Personal del operativo recorre la zona del puente de Bernardo Quintana, donde la obra federal iniciará el lunes 13 de julio.
Auxiliares viales orientan a los conductores en los cambios de carril del operativo.