Arranca el operativo vial en Bernardo Quintana por el Tren México-Querétaro

Personal estatal y municipal agiliza la circulación durante la primera etapa de confinamiento de carriles por la obra federal del tren.

Dos agentes viales ordenan la circulación entre barreras naranjas en Bernardo Quintana

Agentes viales ordenan la circulación junto al confinamiento de carriles en Bernardo Quintana, donde este sábado inició el operativo por la obra del Tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de julio de 2026.- El operativo vial por la obra federal del Tren México-Querétaro entró en operación este sábado en el bulevar Bernardo Quintana, donde personal de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y del Municipio de Querétaro ordena la circulación entre carriles confinados y contraflujos.

La AMEQ informó que dará seguimiento permanente al dispositivo y brindará atención en la zona para agilizar los traslados durante los trabajos.

La dependencia pidió a la ciudadanía consultar la información actualizada en el sitio ameq.live, la aplicación Orobus, el canal Obras Tren Qro, así como Waze o Google Maps, antes de salir, para planear los recorridos.

Se trata de la primera etapa de los cierres de carriles y contraflujos anunciados por la AMEQ: en el sentido de Plaza del Parque a Los Arcos operan un carril lateral y un carril central en contraflujo, con tres carriles disponibles, mientras que de Los Arcos a Plaza del Parque circulan dos carriles.

La intervención federal en el puente de Bernardo Quintana iniciará el lunes 13 de julio y concluirá el 30 de agosto, con trabajos las 24 horas los siete días de la semana, de acuerdo con lo informado por el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres.

Por la vialidad circulan en promedio 150 mil vehículos diarios, por lo que el dispositivo contempla 166 auxiliares viales, 25 cruces semaforizados en destello y 160 puntos señalizados para desvíos.

Durante el operativo está prohibido el paso de vehículos de carga y de transporte de personal privado por la zona, donde además permanecen de forma fija una grúa y una pipa para atender contingencias. Las líneas 070 y *8800 ofrecen orientación telefónica.

A estas medidas se suman los horarios escalonados y sedes alternas que el gobierno estatal aplicará desde el lunes 13 de julio para reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en vialidades conurbadas al bulevar.

Veh\u00edculos circulan junto a barreras naranjas que confinan carriles en Bernardo Quintana

Barreras viales delimitan los carriles habilitados sobre Bernardo Quintana durante la primera etapa del dispositivo de movilidad.
Filas de veh\u00edculos avanzan entre carriles confinados en Bernardo Quintana

El aforo avanza entre los carriles confinados; por la vialidad circulan en promedio 150 mil vehículos al día.
Personal con chalecos de seguridad cruza la vialidad bajo el puente de Bernardo Quintana

Personal del operativo recorre la zona del puente de Bernardo Quintana, donde la obra federal iniciará el lunes 13 de julio.
Un auxiliar vial indica el paso a un autom\u00f3vil junto a las barreras en Bernardo Quintana

Auxiliares viales orientan a los conductores en los cambios de carril del operativo.

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