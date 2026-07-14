Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, respondió a la exigencia de organizaciones civiles y regidores de realizar un cabildo abierto y reformas al código urbano tras la cancelación de la subasta de predios donados al municipio.
El alcalde afirmó que la enajenación de este tipo de predios ha sido práctica común en administraciones anteriores, pero sostuvo que su gobierno fue el primero en cancelar un proceso de este tipo por falta de consenso con la sociedad civil organizada y los vecinos.
Macías Olvera anunció que impulsa una reforma al reglamento para que los predios que forman parte del patrimonio municipal cuenten con información pública clara sobre su naturaleza —si están destinados a equipamiento urbano, área verde u otro uso—. Instruyó además que, a partir de las próximas sesiones de Cabildo, se incorporen nuevas áreas de protección ecológica en cada sesión.
El alcalde adelantó su intención de ingresar en las próximas semanas y meses 100 hectáreas nuevas al Fideicomiso Queretano de Medio Ambiente para su preservación. Afirmó que su administración ha decretado 56 nuevas áreas naturales protegidas.
Sobre la propuesta del regidor Claudio Silva de crear un padrón de predios de donación, Macías Olvera coincidió en la necesidad de una plataforma con información clara sobre la naturaleza de cada terreno.
La exigencia de cancelar la venta de predios donados fue planteada previamente por legisladores del PT y Morena, quienes acusaron opacidad en el proceso.