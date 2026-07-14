Felifer Macías responde a exigencia de cabildo abierto sobre predios donados

El alcalde también prevé sumar 100 hectáreas al fideicomiso ambiental estatal.

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, durante una conferencia en la que anunció reformas para transparentar la información sobre predios municipales.

Felifer Macías Olvera aseguró que el municipio impulsará reformas para transparentar el uso y destino de los predios del patrimonio municipal, además de fortalecer la protección de áreas naturales tras la cancelación de la subasta de terrenos.

Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, respondió a la exigencia de organizaciones civiles y regidores de realizar un cabildo abierto y reformas al código urbano tras la cancelación de la subasta de predios donados al municipio.

El alcalde afirmó que la enajenación de este tipo de predios ha sido práctica común en administraciones anteriores, pero sostuvo que su gobierno fue el primero en cancelar un proceso de este tipo por falta de consenso con la sociedad civil organizada y los vecinos.

Macías Olvera anunció que impulsa una reforma al reglamento para que los predios que forman parte del patrimonio municipal cuenten con información pública clara sobre su naturaleza —si están destinados a equipamiento urbano, área verde u otro uso—. Instruyó además que, a partir de las próximas sesiones de Cabildo, se incorporen nuevas áreas de protección ecológica en cada sesión.

El alcalde adelantó su intención de ingresar en las próximas semanas y meses 100 hectáreas nuevas al Fideicomiso Queretano de Medio Ambiente para su preservación. Afirmó que su administración ha decretado 56 nuevas áreas naturales protegidas.

Sobre la propuesta del regidor Claudio Silva de crear un padrón de predios de donación, Macías Olvera coincidió en la necesidad de una plataforma con información clara sobre la naturaleza de cada terreno.

La exigencia de cancelar la venta de predios donados fue planteada previamente por legisladores del PT y Morena, quienes acusaron opacidad en el proceso.

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