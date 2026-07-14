Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- Dos hombres y una mujer fueron detenidos en la Ciudad de México al cumplimentarse tres órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada continuada, robo agravado y violación, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital.

De acuerdo con la SSC, los tres mandamientos judiciales derivaron de carpetas de investigación integradas por la corporación; un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien autorizó las órdenes.

El caso con mayor desarrollo corresponde a Carlos Andrés "N", ciudadano colombiano de 50 años, a quien se cumplimentó la orden de aprehensión en reclusión, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, por el delito de robo agravado.

Según la SSC, el detenido está relacionado con robos a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, entre ellos uno cometido en días pasados en la colonia Ampliación Nápoles, donde —de acuerdo con la corporación— se apoderó de dinero en efectivo y objetos de valor.

La SSC añadió que, días antes de ese hecho, el mismo hombre fue detenido en posesión de 170 dosis de un aparente narcótico en la colonia José López Portillo, también en Iztapalapa, y que un cruce de información arrojó que registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026.

La corporación señaló que, al parecer, forma parte de un grupo dedicado al narcomenudeo y al robo a casa habitación en las zonas sur y oriente de la ciudad.

La segunda detención se ejecutó contra Dulce Anahí "N", de 20 años, en la calle Invierno, de la colonia La Casilda, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por el delito de extorsión agravada continuada. De acuerdo con la SSC, la mujer forma parte de un grupo dedicado a la extorsión y está relacionada con un caso ocurrido en marzo pasado contra un ciudadano.

La tercera orden se cumplimentó contra Zaid Uriel "N", de 25 años, en las calles Estado de Durango y Estado de Oaxaca, de la colonia La Providencia, también en Gustavo A. Madero, por el delito de violación. El boletín de la corporación no detalla circunstancias adicionales del caso ni datos de la víctima.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad que los requirió, que determinará su situación jurídica, precisó la SSC.