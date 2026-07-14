Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la acreditación local del Partido Paz y de Somos México y, con ese registro, redistribuyó los $147,764,957.97 de financiamiento público que corresponden a los partidos políticos para el ejercicio 2026.

El órgano de dirección instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que determine la validez de las acreditaciones de las personas representantes de ambos partidos, de manera que puedan integrarse al Consejo General y sus comisiones con derecho a voz.

La acreditación se sustenta en los acuerdos INE/CG344/2026 e INE/CG347/2026, con los que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro nacional a los dos partidos, vigente desde el 1 de julio pasado.

El ajuste había sido presentado en primera instancia el 8 de julio ante la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, en un proyecto de redistribución del financiamiento que hoy ratificó el Consejo General.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra señaló que la acreditación local reconoce y ordena la actuación de los partidos nacionales ante el Instituto, con sustento en la notificación del INE, y consideró que su llegada al escenario local forma parte del pluralismo democrático que el IEEQ debe garantizar con neutralidad, legalidad y certeza.

Integrantes del Consejo General del IEEQ y representaciones partidistas, durante la sesión extraordinaria virtual del 14 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio indicó que la acreditación no es solo un acto administrativo, sino que responde al principio de que la diversidad política encuentre cauces institucionales para expresarse, competir y someterse al juicio de la ciudadanía desde el ámbito local.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes dijo que los nuevos partidos abonan a la pluralidad, la democracia y la información de la ciudadanía, y que la acreditación se realizó conforme a los principios de certeza y legalidad.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores señaló que la incorporación de los partidos de reciente creación es relevante para la vida democrática del estado y añadió que gozarán de derechos y prerrogativas, pero también asumen las obligaciones previstas en la legislación en la materia.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, dio la bienvenida al sistema democrático del estado a Partido Paz y a Somos México.

Con la redistribución, el financiamiento público local del presente ejercicio quedó así: $47,007,389.17 para el PAN; $14,910,053.40 para el PRI; $13,715,172.41 para MC; $14,224,814.02 para el PVEM; $44,085,412.28 para Morena; $10,790,971.98 para el PT; $1,515,572.34 para el Partido Paz, y $1,515,572.34 para Somos México.

El Consejo también ajustó el límite individual anual de las aportaciones de simpatizantes, que quedó en $192,020.95.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno enfatizó que la redistribución se basa en la normatividad vigente, en particular en criterios aplicados por el INE y en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y subrayó la importancia de explicar con claridad a los partidos y a la ciudadanía las razones políticas, técnicas y jurídicas del criterio adoptado.

El consejero electoral Daniel Dorantes apuntó que el derecho al financiamiento público nace a partir de la fecha en que el registro nacional surtió efectos jurídicos, lo que coincidió con el cálculo realizado.

La consejera presidenta informó que el ajuste, que se aplicará en el segundo semestre del año, busca que todos los partidos cuenten, de manera equitativa, con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines.

La sesión extraordinaria contó con la participación de la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; y las representaciones partidistas de Carlos Eduardo Flores Carrera (PAN), Eduardo Martínez Lugo (PRI), Arturo Bravo González (MC), Imelda García Ugalde (PVEM), Aldo Rodríguez Martínez (Morena) y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez (PT).