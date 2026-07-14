IEEQ acredita a Paz y Somos México y redistribuye financiamiento de partidos

El Consejo General instruyó validar la acreditación de los representantes de los dos partidos y ajustó los topes de aportación privada para 2026.

Dos funcionarias del IEEQ presiden la sesión del Consejo General ante el logotipo institucional, en Querétaro.

Mesa de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el 14 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la acreditación local del Partido Paz y de Somos México y, con ese registro, redistribuyó los $147,764,957.97 de financiamiento público que corresponden a los partidos políticos para el ejercicio 2026.

El órgano de dirección instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que determine la validez de las acreditaciones de las personas representantes de ambos partidos, de manera que puedan integrarse al Consejo General y sus comisiones con derecho a voz.

La acreditación se sustenta en los acuerdos INE/CG344/2026 e INE/CG347/2026, con los que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro nacional a los dos partidos, vigente desde el 1 de julio pasado.

El ajuste había sido presentado en primera instancia el 8 de julio ante la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, en un proyecto de redistribución del financiamiento que hoy ratificó el Consejo General.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra señaló que la acreditación local reconoce y ordena la actuación de los partidos nacionales ante el Instituto, con sustento en la notificación del INE, y consideró que su llegada al escenario local forma parte del pluralismo democrático que el IEEQ debe garantizar con neutralidad, legalidad y certeza.

Consejeras, consejeros electorales y representantes de partidos pol\u00edticos participan de manera virtual en la sesi\u00f3n extraordinaria del Consejo General del IEEQ. Integrantes del Consejo General del IEEQ y representaciones partidistas, durante la sesión extraordinaria virtual del 14 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio indicó que la acreditación no es solo un acto administrativo, sino que responde al principio de que la diversidad política encuentre cauces institucionales para expresarse, competir y someterse al juicio de la ciudadanía desde el ámbito local.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes dijo que los nuevos partidos abonan a la pluralidad, la democracia y la información de la ciudadanía, y que la acreditación se realizó conforme a los principios de certeza y legalidad.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores señaló que la incorporación de los partidos de reciente creación es relevante para la vida democrática del estado y añadió que gozarán de derechos y prerrogativas, pero también asumen las obligaciones previstas en la legislación en la materia.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, dio la bienvenida al sistema democrático del estado a Partido Paz y a Somos México.

Con la redistribución, el financiamiento público local del presente ejercicio quedó así: $47,007,389.17 para el PAN; $14,910,053.40 para el PRI; $13,715,172.41 para MC; $14,224,814.02 para el PVEM; $44,085,412.28 para Morena; $10,790,971.98 para el PT; $1,515,572.34 para el Partido Paz, y $1,515,572.34 para Somos México.

El Consejo también ajustó el límite individual anual de las aportaciones de simpatizantes, que quedó en $192,020.95.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno enfatizó que la redistribución se basa en la normatividad vigente, en particular en criterios aplicados por el INE y en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y subrayó la importancia de explicar con claridad a los partidos y a la ciudadanía las razones políticas, técnicas y jurídicas del criterio adoptado.

El consejero electoral Daniel Dorantes apuntó que el derecho al financiamiento público nace a partir de la fecha en que el registro nacional surtió efectos jurídicos, lo que coincidió con el cálculo realizado.

La consejera presidenta informó que el ajuste, que se aplicará en el segundo semestre del año, busca que todos los partidos cuenten, de manera equitativa, con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines.

La sesión extraordinaria contó con la participación de la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; y las representaciones partidistas de Carlos Eduardo Flores Carrera (PAN), Eduardo Martínez Lugo (PRI), Arturo Bravo González (MC), Imelda García Ugalde (PVEM), Aldo Rodríguez Martínez (Morena) y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez (PT).

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