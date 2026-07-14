Querétaro y Panamá analizan ampliar comercio y cooperación logística

Autoridades destacaron el potencial logístico de Panamá y el ecosistema agroindustrial, tecnológico e industrial que ha desarrollado Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González y un funcionario panameño se dan la mano al término de la reunión

El encuentro concluyó con un saludo entre el gobernador y la delegación panameña.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Querétaro y Panamá analizan mecanismos para ampliar sus actividades comerciales, con la logística del país centroamericano y el ecosistema que el estado ha desarrollado en agricultura, tecnología, innovación y desarrollo industrial como ejes de una posible cooperación más amplia.

El planteamiento surgió en una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González con el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez Montilla, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, José Linares.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez y un funcionario paname\u00f1o se dan la mano al t\u00e9rmino de la reuni\u00f3n El encuentro concluyó con un saludo entre el gobernador y la delegación panameña. rotativo.com.mx

Ambas partes revisaron mecanismos de participación conjunta y la posibilidad de incrementar el intercambio comercial entre la entidad y Panamá.

Como parte del encuentro, las autoridades expusieron el potencial que representan las condiciones logísticas de Panamá, así como el ecosistema que Querétaro ha desarrollado en agricultura, tecnología, innovación y desarrollo industrial.

La fuente oficial no detalló montos de inversión, plazos ni los mecanismos concretos que se pondrían en marcha para materializar el mayor intercambio comercial.

La reunión se suma a una serie de gestiones internacionales del gobierno estatal para diversificar sus vínculos comerciales.

Reuni\u00f3n de trabajo entre el gobierno de Quer\u00e9taro y una delegaci\u00f3n de Panam\u00e1 sobre comercio y log\u00edstica El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la reunión con la delegación panameña, con las banderas de México y Panamá al fondo. rotativo.com.mx

En enero, Kuri González ya había destacado el potencial de Querétaro para atraer inversiones internacionales en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en marzo anticipó un repunte de inversión tras la revisión del T-MEC, aunque advirtió que la disponibilidad de energía es el principal obstáculo para atraer nuevas empresas al estado.

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