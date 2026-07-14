Querétaro, 14 de julio de 2026.- Querétaro y Panamá analizan mecanismos para ampliar sus actividades comerciales, con la logística del país centroamericano y el ecosistema que el estado ha desarrollado en agricultura, tecnología, innovación y desarrollo industrial como ejes de una posible cooperación más amplia.
El planteamiento surgió en una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González con el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez Montilla, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, José Linares.
El encuentro concluyó con un saludo entre el gobernador y la delegación panameña. rotativo.com.mx
Ambas partes revisaron mecanismos de participación conjunta y la posibilidad de incrementar el intercambio comercial entre la entidad y Panamá.
Como parte del encuentro, las autoridades expusieron el potencial que representan las condiciones logísticas de Panamá, así como el ecosistema que Querétaro ha desarrollado en agricultura, tecnología, innovación y desarrollo industrial.
La fuente oficial no detalló montos de inversión, plazos ni los mecanismos concretos que se pondrían en marcha para materializar el mayor intercambio comercial.
La reunión se suma a una serie de gestiones internacionales del gobierno estatal para diversificar sus vínculos comerciales.
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la reunión con la delegación panameña, con las banderas de México y Panamá al fondo. rotativo.com.mx
En enero, Kuri González ya había destacado el potencial de Querétaro para atraer inversiones internacionales en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en marzo anticipó un repunte de inversión tras la revisión del T-MEC, aunque advirtió que la disponibilidad de energía es el principal obstáculo para atraer nuevas empresas al estado.